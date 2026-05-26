ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون الدافئ بالعسل لمدة شهر؟

01:48 م

الوكيل الإخباري- يمكن لبعض العادات البسيطة، مثل تناول كوب من الماء الدافئ مع عصرة ليمون وقليل من العسل، خاصة في الصباح، أن تُحدث فرقًا ملحوظًا في الصحة، وفقًا لتقرير نشره NDTV Food. اضافة اعلان





تعزيز الترطيب



إن إضافة الليمون والعسل إلى الماء تُحسن مذاقه، ما يشجع على شرب المزيد من السوائل.



ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrients، يلعب تحسين تناول السوائل دورًا أساسيًا في الحفاظ على ترطيب الجسم ودعم وظائفه اليومية، مثل تنظيم درجة الحرارة ومستويات الطاقة.



وعلى مدار شهر من تناول ماء الليمون مع العسل، يمكن لهذا التغيير البسيط أن يساعد على البقاء رطبًا باستمرار، خاصة لمن يواجهون صعوبة في شرب كمية كافية من الماء.



الحصول على جرعة ثابتة من فيتامين "سي" ومضادات الأكسدة



يُعد الليمون مصدرًا طبيعيًا لفيتامين "سي"، الذي يعزز المناعة ويحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي.



ووفقًا لدراسة أخرى نشرتها مجلة "Nutrients"، يرتبط تناول فيتامين "سي" بتحسين حالة مضادات الأكسدة وصحة الجلد.



وعند مزجه بالعسل، الذي يحتوي على مركبات نباتية، يصبح هذا المشروب وسيلة لطيفة وفعالة لإضافة مضادات الأكسدة إلى الروتين اليومي.



تحسين عملية الهضم



قد يساعد شرب ماء الليمون بانتظام على دعم عملية الهضم.



ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Clinical Biochemistry and Nutrition، يمكن لحمض الستريك الموجود في الليمون أن يحسن نشاط المعدة ويعزز الهضم.



ورغم أنه ليس علاجًا نهائيًا لمشكلات الهضم، فإن تناوله يوميًا، خاصة في الصباح، قد يساعد على تحسين انتظام حركة الأمعاء وتقليل الشعور بالثقل أو الانتفاخ بعد الوجبات.



المساعدة في إدارة الوزن



هذا المشروب ليس حلًا سحريًا لفقدان الوزن، لكنه قد يساهم في تحسين العادات الغذائية.



ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Obesity، يمكن لشرب الماء بالليمون والعسل قبل الوجبات أن يعزز الشعور بالشبع ويساعد على تقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.



كما يمكن استبدال المشروبات مرتفعة السعرات بهذا المشروب لتقليل استهلاك السكر غير الضروري.



دعم صحة الأمعاء



يحتوي العسل على مركبات طبيعية قد تدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.



وتشير بعض الدراسات إلى أن للعسل تأثيرات شبيهة بالبريبايوتكس، ما قد يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي على المدى الطويل، خاصة عند دمجه مع نظام غذائي متوازن.



تهدئة التهاب الحلق والسعال



غالبًا ما يرتبط الماء الدافئ مع الليمون والعسل بالشعور بالراحة، خاصة للحلق.



ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Pediatrics، وُجد أن العسل قد يساعد في تهدئة تهيج الحلق وتخفيف السعال في الحالات الخفيفة.





