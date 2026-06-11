الخميس 2026-06-11 09:48 م

ماذا يحدث لصحتك عند شرب الشاي الأخضر يوميا؟

الشاي الأخضر
الشاي الأخضر
 
الخميس، 11-06-2026 08:10 م
الوكيل الإخباري-   يُعد الشاي الأخضر من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة، وتشير دراسات وأبحاث إلى أن تناوله بانتظام قد ينعكس إيجاباً على صحة القلب والدماغ والجهاز المناعي.اضافة اعلان


انخفاض محتمل في خطر بعض أنواع السرطان

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الكاتيشين، وهي مضادات أكسدة تساعد في حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات. وتشير بعض الدراسات إلى ارتباط تناوله بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان الثدي، مع الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج.

دعم الجهاز المناعي

تساهم مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر في تعزيز الاستجابة المناعية بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات. كما يحتوي على مركب "إل-ثيانين" الذي قد يساعد في دعم نشاط الخلايا المناعية ومقاومة بعض الأمراض الشائعة.

تحسين الوظائف الإدراكية

ارتبط الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر بتحسين بعض الوظائف الدماغية، خاصة الذاكرة والتركيز والانتباه لدى البالغين وكبار السن. ويُعزى ذلك إلى مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي المرتبط بالتقدم في العمر.

المساهمة في تحسين التمثيل الغذائي

تشير الأبحاث إلى أن بعض المركبات الموجودة في الشاي الأخضر، وخصوصاً "إي جي سي جي" (EGCG)، قد تدعم بشكل طفيف عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية. كما أظهرت بعض الدراسات أن تأثيره يكون أكثر وضوحاً عند اقترانه بممارسة النشاط البدني.

ويؤكد الخبراء أن الشاي الأخضر يمكن أن يكون جزءاً من نمط حياة صحي ومتوازن، إلى جانب التغذية السليمة والنشاط البدني المنتظم.
 
 


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