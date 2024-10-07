ماذا يحدث لطفلك عند تناول اللحوم المصنعة؟

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الوكيل الإخباري- يعتبر البلوبيف واحدًا من اللحوم المصنعة المحفوظة، والتي يمكن أن تزيد من مخاطر التعرض للعديد من الأمراض المزمنة والمشكلات الصحية الحرجة.. لكن ماذا يحدث للطفل عند تناوله؟ اضافة اعلان





أضرار البلوبيف على صحة الطفل



يحذر استشاري التغذية العلاجية، الأمهات من تقديم البلوبيف لـ أطفالهن بكميات كبيرة، مشيرًا إلى أنه من اللحوم المصنعة وبالتالي يكون له العديد من الأضرار على صحة الطفل خاصة ما إذا تم استهلاكه بكميات كبيرة.



ويوضح ناجي، أن تناول الكثير من البلوبيف يؤثر سلبًا على صحة الإنسان بشكل عام، وقد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول والسرطان والاكتئاب، بالإضافة للسمنة.



وأضاف ناجي، أن الأطعمة المصنعة تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الأملاح والسكريات، بالإضافة إلى أنها لا تحتوي على الألياف الغذائية، المسؤولة عن تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.



وأكد استشاري التغذية العلاجية، أن للبلوبيف تأثيرات خطيرة على القدرات الإدراكية عند الأطفال، حيث يؤدي إلى انخفاض ذكائهم، ما يجعلهم يواجهون صعوبة كبيرة في التعلم واكتساب المهارات.



ولفت ناجي إلى أن عند إفراط الطفل غفي تناول البلوبيف يصبح الطفل أكثر عرضة للإصابة بالديدان والطفليات في المعدة والأمعاء.