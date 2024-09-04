ماذا يحدث للجسم بعد استئصال الغدة الدرقية؟

وقال موافي إن هناك مشكلات مزعجة قد يعاني منها الإنسان بعد استئصال الغدة الدرقية.
وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن استئصال الغدة الدرقية قد يؤدي إلى المعاناة من تورم القدمين والإمساك، بالإضافة إلى عدم القدرة على تحمل برودة الطقس في فصل الشتاء.
وأوضح أن الأشخاص الذين أجروا عملية استئصال الغدة الدرقية يواجهون صعوبة بالغة في القيام بأبسط الأنشطة اليومية، ويرجع السبب إلى شعورهم الدائم بالكسل.
الكونسلتو
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