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ماذا يحدث للجسم بعد استئصال الغدة الدرقية؟

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 04-09-2024 03:28 م
الوكيل الإخباري-   أكد  أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، الدكتور حسام موافي أن صحة الإنسان تتأثر سلبًا بعد استئصال الغدة الدرقية، مشيرًا إلى أنها من أهم الأعضاء الحيوية في الجسم.اضافة اعلان


وقال موافي إن هناك مشكلات مزعجة قد يعاني منها الإنسان بعد استئصال الغدة الدرقية.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن استئصال الغدة الدرقية قد يؤدي إلى المعاناة من تورم القدمين والإمساك، بالإضافة إلى عدم القدرة على تحمل برودة الطقس في فصل الشتاء.

وأوضح أن الأشخاص الذين أجروا عملية استئصال الغدة الدرقية يواجهون صعوبة بالغة في القيام بأبسط الأنشطة اليومية، ويرجع السبب إلى شعورهم الدائم بالكسل.

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