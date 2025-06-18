ماذا يحدث للكبد عند شرب القهوة يوميا؟

الوكيل الإخباري- تُعد القهوة من المشروبات اليومية الشائعة، إلا أن الكثيرين يتساءلون عن تأثيرها على الصحة، خاصة على الكبد. ووفقًا لموقع WebMD، فإن شرب القهوة بانتظام وباعتدال قد يعود بفوائد كبيرة على صحة الكبد.

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✅ أبرز فوائد القهوة للكبد:

الحد من تليف الكبد

بفضل محتواها العالي من الكافيين، تساعد القهوة في تقليل خطر الإصابة بتليف الكبد، وهي حالة قد تتطور إلى أمراض خطيرة.

الحماية من سرطان الكبد

تحتوي القهوة على مضادات أكسدة قوية مثل حمض الكلوروجينيك والبوليفينول، والتي تقلل من الالتهابات، وتساهم في تقليل فرص الإصابة بسرطان الكبد.

تحسين إنزيمات الكبد

شرب القهوة قد يحسن مستويات إنزيمات الكبد، مما يساعد في دعم وظائفه وتقليل خطر التلف أو الالتهاب.

الوقاية من الكبد الدهني

القهوة تساهم في تقليل خطر تراكم الدهون في خلايا الكبد، مما يساعد في الوقاية من مرض الكبد الدهني ومضاعفاته.



⚠️ تنويه مهم:

لا يُنصح بالاعتماد على القهوة وحدها كعلاج لأمراض الكبد، بل يجب اتباع نمط حياة صحي يشمل نظامًا غذائيًا متوازنًا، ممارسة الرياضة، وتجنب العدوى الفيروسية والتدخين.