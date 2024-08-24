ما أسباب الأرق وقلة النوم وكيف يمكن علاجها؟

الوكيل الإخباري- يشكو الكثير منا من الأرق وقلة النوم، ويستيقظون في بعض الأحيان وهم يشعرون بالتعب والضعف.



قد تكون هذه الأعراض مؤشراً على نقص معدن حيوي يعرف بالمغنيسيوم، الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة مثل تشنجات العضلات، الضعف، عدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم.

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أحد الحلول البسيطة لمعالجة هذه الحالة هو إدراج الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في نظامك الغذائي اليومي.



إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على تحسين جودة نومك وتعزيز مستويات المغنيسيوم في الجسم:

أولاً، السبانخ فهي تعد من أفضل المصادر النباتية للمغنيسيوم، حيث تحتوي على حوالي 79 مليجرام من المغنيسيوم لكل 100 جرام. دمج السبانخ في نظامك الغذائي يمكن أن يعزز مستويات المغنيسيوم لديك.



ثانيًا، اللوز لأنّه غني بالمغنيسيوم، حيث يحتوي على حوالي 268 مليجرام من المغنيسيوم لكل 100 جرام. يمكنك تناول اللوز كوجبة خفيفة أو إضافته إلى الزبادي لزيادة استهلاكك اليومي من المغنيسيوم.



ثالثا، بذور اليقطين تعتبر مصدرًا ممتازًا للمغنيسيوم، حيث تحتوي على ما يقارب 535 مليجرام من المغنيسيوم لكل 100 جرام. يمكنك إضافة بذور اليقطين إلى السلطات أو دقيق الشوفان أو الزبادي.



رابعا، الأفوكادو الذي يمتاز بإعتباره مصدر جيد للمغنيسيوم، حيث يحتوي على حوالي 29 مليجرام من المغنيسيوم لكل 100 جرام. يمكنك تناول عصير الأفوكادو أو إضافته إلى السلطات.



خامسا، الفاصوليا السوداء من البقوليات الغنية بالمغنيسيوم، حيث تحتوي على حوالي 160 مليجرام من المغنيسيوم لكل 100 جرام.



وأخيرًا، الشوكولاتة الداكنة اللذيذة والمغذية، حيث تحتوي على حوالي 228 مليجرام من المغنيسيوم لكل 100 جرام. اختيار الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70٪ أو أكثر) يمكن أن يوفر لك فوائد صحية إضافية.