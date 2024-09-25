ما أسباب رفة العين؟ هنا يكمن الخطر!

ويمكن تعريف رفة العين -التي تعرف أيضا باسم ارتعاش العين ونفضة العين ورعشة العين- بأنها حركة أو تشنج في الجفن أو عضلات العين لا تمكن السيطرة عليه.
وتنقسم رفة العين إلى فئتين:
تقلص عضلي موجي الجفن
أسباب رفة العين
هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي يمكن أن تتسبب في ارتعاش الجفن، قد تشمل:
الأضواء الساطعة
الشمس
إجهاد العين
قلة النوم
الحساسية للضوء
الإرهاق الجسدي
الآثار الجانبية لبعض الأدوية
التدخين أو استخدام منتجات التبغ
مادة الكافيين
التوتر
لكن السبب الأكثر شيوعا لتشنجات العين هو الإجهاد والتعب.
أسباب رفة الجفن المرضية
والحالات الطبية التي يمكن أن تتسبب في ارتعاش العين تشمل ما يلي:
تشنج نصف الوجه (hemifacial spasm)
متلازمة ميغ (meige syndrome)
حالات تفاقم رفة العين
التهاب الجفن
التهاب الملتحمة
جفاف العين
العين الحمراء والمتهيجة
التهاب القزحية
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