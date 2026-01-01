ما أفضل طريقة لتنظيف الأذنين؟

الوكيل الإخباري- يُوضح أطباء الأنف والأذن والحنجرة أن الأذن تنظف نفسها بنفسها في معظم الحالات، وأن التدخل المفرط باستخدام أدوات مثل أعواد القطن قد يضر أكثر من أن يفيد.

اضافة اعلان



دور شمع الأذن

يحمي الأذن من الغبار والبكتيريا والفطريات.

ينظم رطوبة قناة الأذن.

يساعد على إخراج الخلايا الميتة تدريجيًا نحو الخارج.

تتحركه الأنشطة اليومية مثل المضغ والكلام والاستحمام.



مخاطر استخدام أعواد القطن

تهيّج الجلد الحساس داخل قناة الأذن وزيادة إنتاج الشمع.

دفع الشمع نحو عمق الأذن، ما يؤدي إلى تراكمه أو انسداده.

الشعور بالحكة أو الألم أو ضعف السمع المؤقت.



نصائح الأطباء

تنظيف الجزء الخارجي من الأذن فقط باستخدام قطعة قماش مبللة.

استخدام قطرات الأذن لتليين الشمع عند الحاجة، خاصة للشمع الجاف.

تجنّب أدوات التنظيف المنزلية أو التجارية و«شموع الأذن».

إذا حدث انسداد أو ألم، يجب مراجعة الطبيب لإزالته بأمان.

إذا أصرّ الشخص على استخدام أعواد القطن، فيجب الاكتفاء بمدخل الأذن فقط وعدم إدخالها بعمق.