ما أفضل وقت لتناول الفيتامينات؟

الوكيل الإخباري- ليعمل جسمك بشكل صحيح، يحتاج إلى 13 فيتاميناً - 9 منها قابلة للذوبان في الماء و4 منها قابلة للذوبان في الدهون، وعلى الرغم من وجود هذه العناصر الغذائية بكميات متفاوتة في الطعام، إلا أن بعض الأشخاص يحتاجون إلى مكملات غذائية تحتوي على فيتامينات معينة لتلبية احتياجاتهم الغذائية.



عادةً، يمكن تناول معظم الفيتامينات في أي وقت من اليوم. ومع ذلك، يتم امتصاص بعض الفيتامينات بشكل أفضل في ظروف خاصة، ولذلك من الجيد معرفة كيفية ووقت تناول بعض المكملات الغذائية لتعزيز الامتصاص الأمثل.

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وبحسب "هيلث لاين"، يمكنك تناول معظم الفيتامينات في أي وقت من اليوم. ولكن قد يمتص الجسم بعض العناصر الغذائية بشكل أفضل إذا تناولتها مع وجبة تحتوي على دهون.

فيتامينات ب

تُباع فيتامينات ب بشكل فردي أو كمكملات من مجموعة فيتامينات ب الـ 8. ونظراً لأنها قابلة للذوبان في الماء، يمكنك تناولها مع أو بدون طعام وفي أي وقت من اليوم.

مع ذلك، يُنصح غالباً بتناول فيتامينات ب في الصباح نظراً لدورها المهم في استقلاب العناصر الغذائية وإنتاج الطاقة.

وقد يستفيد البعض من تناول فيتامينات ب على معدة فارغة. مثلاً، يُنصح من يعانون من نقص فيتامين ب12 بتناول مكملات فيتامين ب12 على معدة فارغة مع الماء لتعزيز الامتصاص الأقصى.



فيتامينات تذوب في الدهون

على عكس الفيتامينات التي تذوب في الماء، تعتمد الفيتامينات التي تذوب في الدهون على الدهون لامتصاصها بشكل صحيح.

لذلك، يُنصح عموماً بتناول المركبات التي تذوب في الدهون مع وجبة تحتوي على دهون.

فيتامين أ

يُعد نقص فيتامين أ نادراً، وتحتوي معظم مكملات فيتامين أ على الفيتامين المشتق من زيت كبد السمك أو على شكل كاروتينات فيتامين أ، وهي مركبات نباتية يحولها الجسم إلى الشكل النشط من الفيتامين.

ولتعزيز الامتصاص الأمثل، يجب تناول مكملات فيتامين أ مع وجبة تحتوي على دهون.



فيتامين د

يُعد فيتامين د ضرورياً لوظائف المناعة، وصحة العظام، ونمو الخلايا، وغيرها. ويعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من نقص هذا العنصر الغذائي المهم.



ويمكن تناول فيتامين د في أي وقت من اليوم، لكن يجب تناول معظم هذه المكملات مع وجبات أو وجبات خفيفة تحتوي على دهون لضمان الامتصاص الأمثل.



ومن المهم ملاحظة أن تنشيط فيتامين د يعتمد على وجود مستويات كافية من المغنيسيوم. لذلك، للحفاظ على مستويات صحية من فيتامين د، تأكد من حصولك على ما يكفي من المغنيسيوم.



وقد يؤثر تناول فيتامينات معينة، بما في ذلك فيتامين هـ، على امتصاص فيتامين د. من ناحية أخرى، قد يُفيد تناول فيتامين ك مع فيتامين د في كثافة المعادن في العظام.