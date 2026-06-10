ما الحقيقة التي كشفها الخبراء عن هذه العادة الشائعة؟

الوكيل الإخباري- أكّد أخصائي الأورام الدكتور فلاديمير إيفاشكوف أن وضع الهاتف المحمول تحت الوسادة أثناء النوم لا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، مشيرًا إلى أن المخاوف المتعلقة بإشعاعات الهواتف أو أفران الميكروويف لا تستند إلى أدلة علمية تثبت ارتباطها المباشر بالمرض.

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وأوضح أن عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالسرطان ما تزال تتمثل في التدخين والعادات الصحية غير السليمة، بينما لا توجد إثباتات كافية تربط الأجهزة الإلكترونية بالمرض.



في المقابل، حذّر خبراء النوم من أن إبقاء الهاتف بالقرب من السرير قد يؤثر سلبًا في جودة النوم، إذ يساهم الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات في تقليل إفراز هرمون الميلاتونين، كما قد تؤدي الإشعارات والأصوات الليلية إلى اضطرابات النوم والأرق.