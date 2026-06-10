ما الحقيقة التي كشفها الخبراء عن هذه العادة الشائعة؟

وأوضح أن عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالسرطان ما تزال تتمثل في التدخين والعادات الصحية غير السليمة، بينما لا توجد إثباتات كافية تربط الأجهزة الإلكترونية بالمرض.
في المقابل، حذّر خبراء النوم من أن إبقاء الهاتف بالقرب من السرير قد يؤثر سلبًا في جودة النوم، إذ يساهم الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات في تقليل إفراز هرمون الميلاتونين، كما قد تؤدي الإشعارات والأصوات الليلية إلى اضطرابات النوم والأرق.
وأكد المختصون أن الخطر الأكبر لا يكمن في السرطان، بل في التأثيرات السلبية على النوم والصحة العامة، مشددين على أهمية إبعاد الهاتف عن السرير أو تفعيل الوضع الصامت قبل النوم.
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