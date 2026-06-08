ما الذي يرفع الكوليسترول الضار في جسمك؟ - صور

الوكيل الإخباري- يرغب العديد من الأشخاص في التحكم بمستويات الكوليسترول في الدم، ما يدفعهم إلى الانتباه للأطعمة التي يتناولونها لتجنب أي مضاعفات صحية. ويستعرض "الكونسلتو" أبرز الأطعمة التي ترفع الكوليسترول الضار وفقًا لموقع "WebMD".

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ما هي الأطعمة التي ترفع الكوليسترول الضار؟

1- صفار البيض

تحتوي البيضة الواحدة على كمية مرتفعة من الكوليسترول تتركز في الصفار، لذلك يُنصح بتقليل تناوله عند الحاجة.



2- الجبن

تحتوي بعض أنواع الجبن على كميات من الكوليسترول، وقد يؤدي الإفراط في تناولها إلى ارتفاع مستوياته في الجسم.



3- لحوم الأعضاء الداخلية

رغم غناها بالعناصر الغذائية، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤثر سلبًا على توازن الكوليسترول.



4- السردين

يحتوي السردين على كمية من الكوليسترول، وقد يؤدي تناوله بكثرة إلى زيادة مستوياته.



5- الوجبات السريعة

تحتوي على دهون مشبعة ومقلية ترفع الكوليسترول الضار وتخفض الجيد.



كيف تحمي نفسك من ارتفاع الكوليسترول؟

ينصح الخبراء باتباع نمط غذائي صحي ومتوازن، وتقليل الدهون الضارة، للحفاظ على مستويات الكوليسترول وتجنب المضاعفات.







