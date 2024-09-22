ما تأثير تناول ثمرة من الرمان يوميا؟

الوكيل الإخباري- الرمان تلك الثمرة اللذيذة ذات اللون الأحمر الجذاب، ليس لمجرد مذاقها، لكنها تحمل فوائد عديدة على صحة القلب والكوليسترول.



وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن الرمان ثمرة تحمل الخير والعديد من الفوائد على صحة الجسم، وتقي الأمراض، وتقوي جهاز المناعة، لأنها غنية بمضادات الأكسدة.



وأضافت أن الرمان مفيد للقلب، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضار وتقلل من الالتهابات مما يساهم في حماية القلب والأوعية الدموية.



وأشارت إلى أن الرمان أيضًا يساعد على خفض الكوليسترول الضار وزيادة الجيد منه، مما يقلل خطر تصلب الشرايين، ومنع الجلطات الدموية والتي قد تؤدي إلى السكتة الدماغية والنوبة القلبية.

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