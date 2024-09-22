ما تأثير تناول ثمرة من الرمان يوميا؟

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن الرمان ثمرة تحمل الخير والعديد من الفوائد على صحة الجسم، وتقي الأمراض، وتقوي جهاز المناعة، لأنها غنية بمضادات الأكسدة.
وأضافت أن الرمان مفيد للقلب، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضار وتقلل من الالتهابات مما يساهم في حماية القلب والأوعية الدموية.
وأشارت إلى أن الرمان أيضًا يساعد على خفض الكوليسترول الضار وزيادة الجيد منه، مما يقلل خطر تصلب الشرايين، ومنع الجلطات الدموية والتي قد تؤدي إلى السكتة الدماغية والنوبة القلبية.
صحة الجهاز الهضمي.
مكافحة السرطان.
صحة البشرة والشعر.
تقوية الجهاز المناعي.
-
أخبار متعلقة
-
أسباب الإصابة بداء السكري وكيفية الوقاية منه
-
أنظمة غذائية شائعة تزيد خطر الإصابة بالسكري
-
تعاني من التهاب المفاصل؟.. معلومات يجب معرفتها
-
تعاني من مقاومة الإنسولين؟.. تناول هذه الفواكه للشفاء
-
6 أطعمة مفيدة لدماغ طفلك.. تعزز الذكاء والتركيز
-
انتبه.. شرب القهوة بعد هذه الأدوية ممنوع
-
الصداع أثناء النوم.. بما يشير؟
-
أعراض تظهر على الوجه تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. احذرها