ما سبب حرقة المعدة؟ ومتى تصبح خطيرة؟

الوكيل الإخباري- حرقة المعدة شعور حارق في الصدر ناتج عن ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء، وغالبًا ما تظهر بعد الأكل أو عند الاستلقاء.

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الأسباب الشائعة تشمل:

الأطعمة الدهنية أو الحارة

القهوة والتدخين

التوتر، الحمل، بعض الأدوية

قرحة أو فتق الحجاب الحاجز

العلاج: تغييرات في نمط الحياة (تخفيف الأكل، فقدان الوزن)، ومضادات الحموضة.



متى تزور الطبيب؟

إذا استمرت الأعراض أكثر من 3 أسابيع

أو ظهرت أعراض مثل: صعوبة البلع، فقدان الوزن، تقيؤ متكرر

أو كانت الأعراض جديدة بعد سن 55



فقد تشير إلى حالات خطيرة مثل مريء باريت أو مشاكل في القلب.