ما سبب حرقة المعدة؟ ومتى تصبح خطيرة؟

الأسباب الشائعة تشمل:
الأطعمة الدهنية أو الحارة
القهوة والتدخين
التوتر، الحمل، بعض الأدوية
قرحة أو فتق الحجاب الحاجز
العلاج: تغييرات في نمط الحياة (تخفيف الأكل، فقدان الوزن)، ومضادات الحموضة.
متى تزور الطبيب؟
إذا استمرت الأعراض أكثر من 3 أسابيع
أو ظهرت أعراض مثل: صعوبة البلع، فقدان الوزن، تقيؤ متكرر
أو كانت الأعراض جديدة بعد سن 55
فقد تشير إلى حالات خطيرة مثل مريء باريت أو مشاكل في القلب.
-
أخبار متعلقة
-
قطر تطوّر تقنية تشخيص التوحد في 4 دقائق بدقة تفوق 95%
-
أمل جديد للمصابين بالشلل.. تعرف عليه!
-
هل تشعرون بالبرد في الطقس الحار؟!.. إليكم الأسباب
-
حيلة لعلاج مرض يعاني منه مليار إنسان على وجه الأرض
-
تمرين "يخفّض" ضغط الدم كما الأدوية
-
أجهزة تجفيف طلاء الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية.. هل تشكل خطرا صحيا؟
-
المشي قبل الأكل أم بعده .. أيهما أفضل لضبط مستويات السكر؟
-
علامات تدل على أن جسمك يحارب مرضا غير مرئي