السبت 2025-07-12 10:56 م
 

ما سبب حرقة المعدة؟ ومتى تصبح خطيرة؟

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تعبيرية
 
السبت، 12-07-2025 07:50 م

الوكيل الإخباري-   حرقة المعدة شعور حارق في الصدر ناتج عن ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء، وغالبًا ما تظهر بعد الأكل أو عند الاستلقاء.

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الأسباب الشائعة تشمل:
الأطعمة الدهنية أو الحارة
القهوة والتدخين
التوتر، الحمل، بعض الأدوية
قرحة أو فتق الحجاب الحاجز
العلاج: تغييرات في نمط الحياة (تخفيف الأكل، فقدان الوزن)، ومضادات الحموضة.


متى تزور الطبيب؟
إذا استمرت الأعراض أكثر من 3 أسابيع
أو ظهرت أعراض مثل: صعوبة البلع، فقدان الوزن، تقيؤ متكرر
أو كانت الأعراض جديدة بعد سن 55


فقد تشير إلى حالات خطيرة مثل مريء باريت أو مشاكل في القلب.

 

لبنان 24

 
 
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