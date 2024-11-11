ما كمية الماء التي تحتاجها أجسامنا؟

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة لاريسا غبدولخاكوفا إلى أن الماء عنصر أساسي في جسم الإنسان، ويشكل حسب العمر ما بين 60-80 بالمئة من وزن الجسم، ونقصه يسبب التورم، أما كثرته فزيادة الوزن.

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