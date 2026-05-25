ما هي فوائد الفستق والجوز لصحة القلب؟ معلومات مهمة

الوكيل الإخباري- يُعدّ كلّ من الفستق والجوز من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، إذ يحتويان على الدهون الصحية والبروتين والألياف، لكن لكل منهما مزايا غذائية مختلفة تجعله خياراً مناسباً بحسب الاحتياجات الصحية.





ويتميّز الفستق باحتوائه على نسبة أعلى من البروتين مقارنة بالجوز، كما يوفّر كمية جيدة من الأحماض الأمينية الأساسية، ما يجعله مصدراً مهماً للبروتين النباتي. كذلك يحتوي على ألياف غذائية أكثر، ما يساعد في تحسين الهضم وتعزيز الشعور بالشبع وتنظيم مستويات السكر في الدم.



ماذا عن الجوز؟



في المقابل، يتفوّق الجوز في محتواه من الدهون الصحية، خاصة أحماض أوميغا-3 النباتية، التي ترتبط بدعم صحة القلب وتقليل الالتهابات وتحسين الوظائف الإدراكية.



ويُعدّ الجوز من أغنى أنواع المكسرات بحمض "ألفا لينولينيك"، المفيد لصحة القلب والأوعية الدموية.



كما يحتوي النوعان على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم وفيتاميني E وK، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.



ويرى خبراء التغذية أن إدراج الفستق أو الجوز ضمن النظام الغذائي قد يساهم في خفض الكوليسترول الضار، ودعم صحة القلب، والمساعدة في التحكم بالوزن، شرط تناولهما باعتدال بسبب ارتفاع سعراتهما الحرارية.



ويمكن إضافة الفستق والجوز إلى السلطات والزبادي والمخبوزات وأطباق المعكرونة، أو تناولهما كوجبة خفيفة صحية ضمن نظام غذائي متوازن.





