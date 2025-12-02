الثلاثاء 2025-12-02 02:30 م

متى تبدأ نتائج المغنيسيوم في تخفيف آلام العضلات؟

الوكيل الإخباري-   أكّد خبراء الصحة أن مكملات المغنيسيوم تساهم في تعافي العضلات بعد التمارين، لكن ظهور النتائج يعتمد على الجرعة، النوع، ومستوى المغنيسيوم الأساسي في الجسم. عادةً يبدأ الأشخاص بملاحظة انخفاض آلام العضلات وتسريع التعافي خلال أسبوع إلى أربعة أسابيع، بينما تظهر الفوائد العميقة مثل تحسين النوم وتقليل الالتهابات بعد 4–8 أسابيع.

ويُعد تناول 300–500 مليغرام يوميًا الجرعة الأكثر فاعلية للبالغين النشطين، مع تقسيمها إلى جرعتين لتحسين الامتصاص وتقليل اضطرابات المعدة، بينما قد تسبب الجرعات العالية آثارًا جانبية مثل الإسهال والغثيان. للرياضيين أصحاب الأحمال التدريبية العالية، تُحتسب الجرعة حسب الوزن بمعدل 4–6 مليغرامات لكل كيلوغرام.

 

