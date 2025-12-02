متى تبدأ نتائج المغنيسيوم في تخفيف آلام العضلات؟

ويُعد تناول 300–500 مليغرام يوميًا الجرعة الأكثر فاعلية للبالغين النشطين، مع تقسيمها إلى جرعتين لتحسين الامتصاص وتقليل اضطرابات المعدة، بينما قد تسبب الجرعات العالية آثارًا جانبية مثل الإسهال والغثيان. للرياضيين أصحاب الأحمال التدريبية العالية، تُحتسب الجرعة حسب الوزن بمعدل 4–6 مليغرامات لكل كيلوغرام.
