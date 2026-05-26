متى تستعيد الرئتان عافيتهما بعد الإقلاع عن التدخين؟

الوكيل الإخباري- كشفت الدكتورة مارينا ماكاروفا، الأستاذة المساعدة في قسم أمراض الرئة بجامعة بيروغوف الروسية، عن المدة التي تحتاج إليها الرئتان للتعافي بعد الإقلاع عن التدخين.



وقالت الطبيبة في مقابلة تحدثت فيها حول الموضوع:" من ناحية، تمتلك الرئتان قدرة مذهلة على التجدد، لكن من ناحية أخرى، بعض الأضرار قد تكون غير قابلة للعكس، وتعتمد درجة التعافي على عمر الشخص، ومدة التدخين، والأمراض الموجودة مسبقا".

وأضافت: "تظهر أولى أعراض التحسن على الرئة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أشهر بعد آخر سيجارة دخنها الشخص، أثناء عملية التعافي تتحسن عملية النقل المخاطي الهدبي في الرئة، حيث تنمو أهداب الظهارة مرة أخرى، مما يساعد على تنظيف الغشاء المخاطي من الجراثيم، ويقل الإجهاد التأكسدي، كما يتحسن تدفق الدم ووظائف الرئة، والمدخن السابق يبدأ في السعال بشكل أقل، ويقل حجم البلغم، ويختفي تدريجيا ضيق التنفس".



وأشارت الطبيبة إلى أنه وفي غضون السنة الأولى بعد الإقلاع عن التدخين، ينخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية إلى النصف، كما يتراجع خطر الإصابة بسرطان الرئة مقارنة بمن يستمرون في التدخين.