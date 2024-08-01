متى تكون آلام الظهر علامة على الإصابة بالسرطان؟

الوكيل الإخباري - يعد الشعور بوخز غريب في الظهر أو المعاناة من نوبات آلام حادة أسفل الظهر بين الحين والآخر أمر شائع جدا، خاصة مع تقدمنا في العمر.



حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن آلام الظهر قد تكون علامة على الإصابة بالسرطان، ويجب مراقبتها في حالات معينة.



وتقول هيئة الصحة: "تحدث إلى طبيب عام إذا كان لديك ألم في أي مكان في بطنك أو ظهرك، ولست متأكدا من سبب ذلك. ويشمل ذلك الألم الخفيف المستمر، أو الألم الحاد الذي يأتي ويختفي".



وتوضح الدكتورة مارلين نورتون، أخصائية الأورام وأمراض الدم التابعة من مركز Sharp Chula Vista الطبي في الولايات المتحدة، أن آلام الظهر ليست من الأعراض الشائعة التي نراها قبل تشخيص إصابة شخص ما بالسرطان. ومع ذلك، غالبا ما نرى المرضى يتجاهلون آلام الظهر، لأنهم يفترضون أنها الآلام نفسها التي كانوا يعانون منها دائما.



مضيفة: "إن تفاقم آلام الظهر هو مصدر قلق يجب أن يلفت انتباه الطبيب المختص".



وفيما يلي عدة أنواع من السرطان يمكن أن تسبب آلام الظهر:



- سرطان الرحم

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن "الألم في أسفل الظهر أو بين عظام الورك (الحوض)" يمكن أن يكون أحد أعراض السرطان.



- سرطان الكلى

تقول الهيئة الوطنية إن الألم في الظهر تحت الأضلاع، والذي "لا يختفي"، يمكن أن يشير إلى سرطان الكلى.



سرطان البروستات

تعد آلام الظهر علامة على سرطان البروستات المتقدم، ما يعني أن المرض انتشر إلى الظهر.



سرطان الخصية

تشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن الألم أو الوجع في الظهر، أو أسفل البطن، قد يدل على الإصابة بسرطان الخصية.



سرطان الرئة

يحدث هذا السرطان إذا انتشر المرض إلى العظام، وفقا لمركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وعادة ما يظهر الألم في أسفل الظهر.



سرطان الثدي

يمكن أن ينتشر سرطان الثدي إلى العظام في العمود الفقري، ما يسبب الضغط على الحبل الشوكي.



أورام الحبل الشوكي

قد تسبب ألما في الظهر "ينتشر" إلى أجزاء أخرى من الجسم.