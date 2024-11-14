 
الخميس 2024-11-14 12:14 م
 

متى تكون طقطقة المفاصل خطيرة؟

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 14-11-2024 11:32 ص

الوكيل الإخباري-   تحدث عادة أصوات طقطقة في مفاصل اليد أو القدم عند القيام بحركات معينة، فهل هذه الأصوات طبيعية، أم تشير إلى حالات معينة؟

اضافة اعلان


وخلال برنامج طبي حول الموضوع، قالت دكتورة العلوم الطبية تاتيانا شابوفالينكو: "من المحتمل أن يسمع أي شخص صوت طقطقة في المفاصل عند القيام بحركات معينة، وغالبًا ما تكون هذه الظاهرة غير مقلقة، لكن يُوصى باستشارة الطبيب في بعض هذه الحالات."


وأضافت: "عادة ما تُسمع أصوات طقطقة المفاصل بسبب انفجار فقاعات غاز ثاني أكسيد الكربون الموجودة في سائل المفصل، وهذا الصوت لا يستحق الاهتمام إلا إذا كان مصحوبًا بألم، وفي حال حدوث ألم حاد، وتكرر هذا الأمر كثيرًا مع أية حركة، فهذا دليل على وجود نوع من الالتهابات التي تسبب مثل هذه الأصوات، وينبغي مراجعة الطبيب لمعرفة السبب."


وكانت الطبية الروسية والأخصائية في أمراض الروماتيزم نتاليا ستيبانوفا قد أشارت في وقت سابق أيضًا إلى أن السائل الزلالي الموجود في المفاصل يحتوي على غازات مثل ثاني أكسيد الكربون، وعند الحركة يتغير الضغط على السائل، لذلك يمكن أن تتشكل فقاعات تنفجر لاحقًا مسببة أصوات الطقطقة.

 

وشددت على ضرورة الانتباه لصحة المفاصل واللجوء إلى الطبيب في حال ظهور ألم أو احمرار في المفصل، وعلى ضرورة تجنب الإرهاق والإصابات وتناول الأغذية المفيدة لصحة المفاصل.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال في قطاع غزة

فلسطين هآرتس: الجيش الإسرائيلي يعد خططا لبقاء طويل الأجل في غزة

أرشيفية

فلسطين الاحتلال يعطل عمل الدفاع المدني بشمال غزة

ا

أخبار محلية الذكرى الـ89 لميلاد الملك الحسين بن طلال تصادف اليوم

ا

أخبار محلية وفد من أعيان ونواب البلقاء يطلع على إنجازات البلقاء التطبيقية

جانب من اللقاء

أخبار محلية بحث قضايا تهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ت

أخبار محلية الأشغال: إنهاء جميع الأعمال على تقاطع جسر المسلخ

تعبيرية

طب وصحة "معركة حرق الدهون".. الحل في الساعة البيولوجية

تعبيرية

أخبار محلية مهم من السير بالتزامن مع لقاء النشامى والعراق



 


الأكثر مشاهدة