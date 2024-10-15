متى يبدأ الجسم في فقدان الوزن بعد "الدايت"؟

الوكيل الإخباري- يعتقد بعض الأشخاص أن اتباع نظام غذائي للتنحيف من شأنه أن يساعد على ظهور نتائج فقدان الوزن على الجسم فور البدء في الرجيم، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح.



كم من الوقت يستغرق فقدان الوزن بعد بدء الدايت؟

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قد تختلف تجارب إنقاص الوزن من حيث الإطار الزمني الذي تحتاجه بشكل كبير بين الأشخاص، ومع ذلك، فإن معظم الأشخاص الذين يبدأون في اتباع نظام غذائي من خلال تقليل كمية معينة من السعرات الحرارية كل يوم سوف يرون النتائج في غضون أسبوع إلى أسبوعين، حتى لو كان فقدان الوزن ليس كبيرًا.



ويجب العلم بأنه كلما كانت التغييرات في نمط حياتك ونظامك الغذائي مكثفة، كلما كانت نتائج فقدان الوزن أسرع.



على سبيل المثال، إذا قلل الشخص 100 سعر حراري فقط من نظامه الغذائي اليومي، فقد يرى فقدانًا للوزن بمقدار 500 جرام في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إذا كان يعاني بالفعل من زيادة الوزن إلى حد ما.



أما إذا قلل الشخص 500 سعر حراري من نظامه الغذائي اليومي وأجرى 45 دقيقة من التمارين القلبية الوعائية يوميًا، فيمكنه نظريًا رؤية نتائج فقدان الوزن بمقدار نصف كيلو جرام إلى كيلو جرام واحد في الأسبوع خلال الأسابيع الأربعة إلى الثمانية الأولى من رحلة فقدان الوزن.



العوامل التي تؤثر على سرعة فقدان الوزن