الخميس 2026-04-09 11:14 م

متى يكون ألم الصدر علامة على احتشاء عضلة القلب؟

تعبيرية
الخميس، 09-04-2026 11:25 ص

الوكيل الإخباري-   يوضح الطبيب ألكسندر مياسنيكوف أنواع ألم الصدر غير المرتبطة بالقلب، ويشرح متى يجب الانتباه إلى ألم الصدر لتجنب إغفال حالات احتشاء عضلة القلب.

يشير الطبيب ألكسندر مياسنيكوف إلى أن ألم الصدر يظهر بأشكال متعددة. فمثلا، قد تكون المشكلة ناجمة عن ارتجاع المريء، حيث يشعر المريض بإحساس حارق خلف عظم القص. في هذه الحالة، يُنصح بعدم الاستلقاء وتجنب بعض الأطعمة. كما يمكن أن تتسبب نوبات الهلع بأعراض مزعجة في الصدر، ويمكن معالجتها من خلال تمارين التنفس وزيارات المعالج النفسي.


وقد يسبب ألم العصب الوربي آلاما حادة وخاطفة عند السعال أو الشهيق أو العطس، مصحوبة أحيانا بتنميل. ولتقليل شدة الألم، يُنصح بتجنب الحركات المفاجئة واستخدام الأدوية المضادة للالتهابات الموضعية.


ويشير الطبيب إلى أن جميع هذه الأعراض قد تتزامن أيضا مع نوبة قلبية. ويقول: "لماذا ابتعد الأطباء عالميا عن التعريف السريري للذبحة الصدرية واحتشاء عضلة القلب؟ لأن نوع الألم ليس المهم، بل من يعاني منه. فمثلا، تعاني النساء من 40-45% من أعراض غير نمطية، وقد تظهر عليهن جميع هذه الأعراض، ومع ذلك يصبن باحتشاء عضلة القلب. وأحيانا لا يشعر الشخص بأي شيء على الإطلاق، لكن تخطيط القلب الكهربائي يظهر ندبة كبيرة".

 

وفقا لمياسنيكوف، يجب الانتباه لأي ألم يثير الشك، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، انخفاض وظائف الكلى، أو ارتفاع مستوى الكوليسترول.

ويضيف: "في المستشفيات الأجنبية، توجد أقسام متخصصة في آلام الصدر، حيث تُشخّص مشكلات القلب في نحو 30% من الحالات، بينما يعاني 70% من المرضى من ألم أو إحساس بالوخز. يسأل الأطباء عن عوامل الخطر مثل التدخين، شرب الكحول، مستوى السكر والكوليسترول في الدم، مشكلات الكلى وضغط الدم، الوراثة، والوزن غير الصحي. يتضح أن 10% منهم يعانون من نوبة هلع فيغادرون، أما الـ60% المتبقية فيُجرى لهم فحص مستوى الكوليسترول والسكر، بالإضافة إلى فحوصات للكشف عن مشكلات القلب باستخدام إنزيمات خاصة تفرز من عضلة القلب الميتة تسمى التروبونين، والتي تُعتبر مؤشرات على تلف عضلة القلب الحاد. لكن المشكلة تكمن في أن هذه الإنزيمات قد تبدأ بالارتفاع بعد ثماني ساعات، أو حتى بعد يوم كامل".

ويؤكد مياسنيكوف على عدم تجاهل حرقة المعدة، إذ وُجدت حالات تم تشخيصها لاحقا على أنها ذبحة صدرية شديدة. ويضيف: "هناك أسباب عديدة لألم الصدر، منها السل، والانسداد الرئوي الذي يترافق مع ضيق التنفس وخفقان القلب، وحرقة المعدة، وألم العصب الوربي، وغيرها".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ استهداف "منصات إطلاق" لحزب الله في لبنان

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تعلن مقتل مواطن وإصابة سبعة اخرين في الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي موسكو تدعو لتحقيق تسوية نهائية للنزاع بين أميركا وإيران

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي

أخبار محلية الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

التايمز البريطانية: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في قم

عربي ودولي خامنئي: إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها



 






الأكثر مشاهدة