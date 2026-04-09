متى يكون ألم الصدر علامة على احتشاء عضلة القلب؟

الوكيل الإخباري- يوضح الطبيب ألكسندر مياسنيكوف أنواع ألم الصدر غير المرتبطة بالقلب، ويشرح متى يجب الانتباه إلى ألم الصدر لتجنب إغفال حالات احتشاء عضلة القلب.

يشير الطبيب ألكسندر مياسنيكوف إلى أن ألم الصدر يظهر بأشكال متعددة. فمثلا، قد تكون المشكلة ناجمة عن ارتجاع المريء، حيث يشعر المريض بإحساس حارق خلف عظم القص. في هذه الحالة، يُنصح بعدم الاستلقاء وتجنب بعض الأطعمة. كما يمكن أن تتسبب نوبات الهلع بأعراض مزعجة في الصدر، ويمكن معالجتها من خلال تمارين التنفس وزيارات المعالج النفسي.



وقد يسبب ألم العصب الوربي آلاما حادة وخاطفة عند السعال أو الشهيق أو العطس، مصحوبة أحيانا بتنميل. ولتقليل شدة الألم، يُنصح بتجنب الحركات المفاجئة واستخدام الأدوية المضادة للالتهابات الموضعية.



ويشير الطبيب إلى أن جميع هذه الأعراض قد تتزامن أيضا مع نوبة قلبية. ويقول: "لماذا ابتعد الأطباء عالميا عن التعريف السريري للذبحة الصدرية واحتشاء عضلة القلب؟ لأن نوع الألم ليس المهم، بل من يعاني منه. فمثلا، تعاني النساء من 40-45% من أعراض غير نمطية، وقد تظهر عليهن جميع هذه الأعراض، ومع ذلك يصبن باحتشاء عضلة القلب. وأحيانا لا يشعر الشخص بأي شيء على الإطلاق، لكن تخطيط القلب الكهربائي يظهر ندبة كبيرة".