متى يكون ألم الصدر علامة على احتشاء عضلة القلب؟

وقد يسبب ألم العصب الوربي آلاما حادة وخاطفة عند السعال أو الشهيق أو العطس، مصحوبة أحيانا بتنميل. ولتقليل شدة الألم، يُنصح بتجنب الحركات المفاجئة واستخدام الأدوية المضادة للالتهابات الموضعية.
ويشير الطبيب إلى أن جميع هذه الأعراض قد تتزامن أيضا مع نوبة قلبية. ويقول: "لماذا ابتعد الأطباء عالميا عن التعريف السريري للذبحة الصدرية واحتشاء عضلة القلب؟ لأن نوع الألم ليس المهم، بل من يعاني منه. فمثلا، تعاني النساء من 40-45% من أعراض غير نمطية، وقد تظهر عليهن جميع هذه الأعراض، ومع ذلك يصبن باحتشاء عضلة القلب. وأحيانا لا يشعر الشخص بأي شيء على الإطلاق، لكن تخطيط القلب الكهربائي يظهر ندبة كبيرة".
وفقا لمياسنيكوف، يجب الانتباه لأي ألم يثير الشك، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، انخفاض وظائف الكلى، أو ارتفاع مستوى الكوليسترول.
ويضيف: "في المستشفيات الأجنبية، توجد أقسام متخصصة في آلام الصدر، حيث تُشخّص مشكلات القلب في نحو 30% من الحالات، بينما يعاني 70% من المرضى من ألم أو إحساس بالوخز. يسأل الأطباء عن عوامل الخطر مثل التدخين، شرب الكحول، مستوى السكر والكوليسترول في الدم، مشكلات الكلى وضغط الدم، الوراثة، والوزن غير الصحي. يتضح أن 10% منهم يعانون من نوبة هلع فيغادرون، أما الـ60% المتبقية فيُجرى لهم فحص مستوى الكوليسترول والسكر، بالإضافة إلى فحوصات للكشف عن مشكلات القلب باستخدام إنزيمات خاصة تفرز من عضلة القلب الميتة تسمى التروبونين، والتي تُعتبر مؤشرات على تلف عضلة القلب الحاد. لكن المشكلة تكمن في أن هذه الإنزيمات قد تبدأ بالارتفاع بعد ثماني ساعات، أو حتى بعد يوم كامل".
ويؤكد مياسنيكوف على عدم تجاهل حرقة المعدة، إذ وُجدت حالات تم تشخيصها لاحقا على أنها ذبحة صدرية شديدة. ويضيف: "هناك أسباب عديدة لألم الصدر، منها السل، والانسداد الرئوي الذي يترافق مع ضيق التنفس وخفقان القلب، وحرقة المعدة، وألم العصب الوربي، وغيرها".
