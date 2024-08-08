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محاذير تناول البيض لفئة من المرضى

تعبيرية
تعبيرية




 

الخميس، 08-08-2024 11:32 ص

الوكيل الإخباري-   تحدثت الدكتورة نوريا ديانوفا خبيرة التغذية الروسية عن الفوائد العديدة لبيض الدجاج للصحة، ولكنها في نفس الوقت حددت الأشخاص الذين عليهم الامتناع عن تناوله.

 

 وتشير الخبيرة، إلى أن بيض الدجاج هو أحد أنواع الأطعمة الأكثر انتشارا في العالم، وعمليا مدرج في النظام الغذائي لكل شخص. وهناك أنظمة غذائية مختلفة وبرامج غذائية خاصة بالبيض التي بموجبها يمكن تناول البيض بكميات غير محدودة. ولكن هل هذا صحيح فعلا؟

 وتقول: "عند التحدث عن قواعد التغذية العلاجية في روسيا، فإن معدل تناول البيض هو نصف بيضة في اليوم أي بيضة واحدة كل يومين. هذا في المستشفى. أما خارج المستشفى فالكمية أكبر بعض الشيء".


ووفقا لها: "البيض بحد ذاته مصدر جيد للبروتين والدهون الصحية".


وتقول: "نعم يحتوي البيض على الكوليسترول، ولكنه يحتوي أيضا على الليسيثين وفيتامينات А وЕ وD". وتشير الخبيرة، إلى أنه لا يمكن الجزم بإمكانية تناول البيض دون حدود، لأن صفار البيض محفز قوي لإفراز الصفراء، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.


وتقول: "إذا كان الشخص يعاني من مشكلات في كيس الصفراء أو سبق أن استأصله جراحيا، لا يمكنه تناول بيضتين أو ثلاث، لأنه سيشعر بآلام شديدة مرتبطة بمتلازمة تعدد الصبغات ونفس الشيء يحصل عند وجود حصى في الكلى".


ووفقا لها يمكن تحضير عجة مثالية من بيضة أو بيضتين مع إضافة بياض البيض وخضروات وقطعة خبز وتقسيمها إلى وجبتين.

 

روسيا اليوم 

gnews

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