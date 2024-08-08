محاذير تناول البيض لفئة من المرضى

ووفقا لها: "البيض بحد ذاته مصدر جيد للبروتين والدهون الصحية".
وتقول: "نعم يحتوي البيض على الكوليسترول، ولكنه يحتوي أيضا على الليسيثين وفيتامينات А وЕ وD". وتشير الخبيرة، إلى أنه لا يمكن الجزم بإمكانية تناول البيض دون حدود، لأن صفار البيض محفز قوي لإفراز الصفراء، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
وتقول: "إذا كان الشخص يعاني من مشكلات في كيس الصفراء أو سبق أن استأصله جراحيا، لا يمكنه تناول بيضتين أو ثلاث، لأنه سيشعر بآلام شديدة مرتبطة بمتلازمة تعدد الصبغات ونفس الشيء يحصل عند وجود حصى في الكلى".
ووفقا لها يمكن تحضير عجة مثالية من بيضة أو بيضتين مع إضافة بياض البيض وخضروات وقطعة خبز وتقسيمها إلى وجبتين.
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