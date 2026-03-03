مراحل الصداع النصفي وطرق التعامل مع النوبة المؤلمة

الوكيل الإخباري- يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الصداع النصفي، ولكنه أكثر من مجرد "صداع شديد"، فقد يسبب الغثيان والتقيؤ والحساسية للضوء أو الصوت، بجانب الألم الشديد.

اضافة اعلان

ورغم انتشارها، قليلون يدركون المراحل المختلفة لنوبة الصداع النصفي، وفهم هذه المراحل يساعد على التعرّف المبكر على الأعراض والسيطرة على الألم.



المرحلة الأولى: المبكرة

تبدأ النوبة عادة بالمرحلة "المبكرة" أو "البادرة"، قبل 24 إلى 48 ساعة من بدء الصداع. وفي هذه المرحلة، تنشط منطقة ما تحت المهاد في الدماغ بشكل غير طبيعي، ما قد يؤثر على وظائف الدماغ الأخرى.



وقد تظهر أعراض مثل ضعف التركيز والرغبة الشديدة في تناول الطعام والتهيج والأرق.



المرحلة الثانية: الهالة



تسمى المرحلة الثانية "الهالة"، وتشمل أعراضا عصبية تؤثر على الرؤية والإحساس أو الكلام. أكثر أشكال الهالة شيوعا هي البصرية، مثل رؤية أضواء وامضة وأشكال دوّامية أو بقع عمياء. أما الهالة الحسية فقد تسبب تنميلا أو وخزا في الوجه أو الأطراف، وأحيانا صعوبة في الكلام.



ويرتبط ظهور الهالة بعملية "الاكتئاب القشري المنتشر"، حيث تنتشر موجة من النشاط الكهربائي ببطء في الدماغ، مؤثرة على وظائف مناطق محددة. حوالي 30% فقط من المصابين يعانون من هذه المرحلة.