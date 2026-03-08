الأحد 2026-03-08 02:35 م

مركب طبيعي في القهوة يحمينا من التهابات اللثة

الأحد، 08-03-2026 12:23 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة نيبون لطب الأسنان في اليابان أن حمض الكلوروجينيك، وهو مركب طبيعي موجود في حبوب البن، يساعد في الحفاظ على صحة الفم ويحمي من التهابات اللثة.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن التهاب دواعم السن مرضا التهابيا مزمنا يدمر الأنسجة الداعمة للأسنان. يرتبط تطور المرض بتكون طبقة البلاك، وهي عبارة عن غشاء حيوي بكتيري كثيف يصعب إزالته بالكامل باستخدام طرق التنظيف العادية، لذلك ركزوا في دراستهم على المواد التي يمكن أن تساعد في تثبيط نمو البكتيريا والالتهاب بشكل أكبر.

وفي تجارب مخبرية، فحص الباحثون تأثير حمض الكلوروجينيك على خلايا أنسجة اللثة والأربطة الداعمة للأسنان بعد تحفيزها بالسموم البكتيرية، وأظهر التحليل أن هذا المركب يُقلل من إنتاج جزيئات التهابية، مثل إنترلوكين-1β وإنترلوكين-8، والتي تلعب دورا رئيسيا في تطور الالتهاب وتدمير الأنسجة الفموية، علاوة على ذلك، ثبّطت هذه المادة نمو العديد من البكتيريا الفموية مثل: Streptococcus mutans، و Porphyromonas gingivalis، وFusobacterium nucleatum، إذ تعتبر الأخيرة حلقة وصل مهمة في تكوين الغشاء الحيوي البكتيري الناضج الذي يتشكل على الأسنان عادة.

 
 


