مركب طبيعي في القهوة يحمينا من التهابات اللثة

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة نيبون لطب الأسنان في اليابان أن حمض الكلوروجينيك، وهو مركب طبيعي موجود في حبوب البن، يساعد في الحفاظ على صحة الفم ويحمي من التهابات اللثة.

