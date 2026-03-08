مركب طبيعي في القهوة يحمينا من التهابات اللثة

وفي تجارب مخبرية، فحص الباحثون تأثير حمض الكلوروجينيك على خلايا أنسجة اللثة والأربطة الداعمة للأسنان بعد تحفيزها بالسموم البكتيرية، وأظهر التحليل أن هذا المركب يُقلل من إنتاج جزيئات التهابية، مثل إنترلوكين-1β وإنترلوكين-8، والتي تلعب دورا رئيسيا في تطور الالتهاب وتدمير الأنسجة الفموية، علاوة على ذلك، ثبّطت هذه المادة نمو العديد من البكتيريا الفموية مثل: Streptococcus mutans، و Porphyromonas gingivalis، وFusobacterium nucleatum، إذ تعتبر الأخيرة حلقة وصل مهمة في تكوين الغشاء الحيوي البكتيري الناضج الذي يتشكل على الأسنان عادة.
