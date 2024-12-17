مسكن شهير يهدد كبار السن بأضرار خطيرة

الوكيل الإخباري- هناك مسكن شهير يعتاد معظم الأشخاص على تناوله عند الشعور بالصداع، ثبت أن له تأثيرات خطيرة على كبار السن، بحسب دراسة حديثة أجرتها جامعة نوتنجهام.

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وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة "Arthritis Care and Research" أن دواء الباراسيتامول يشكل خطرًا كبيرًا على الأشخاص الذين يبلغون من العمر أكثر من 65 عامًا.



ووجد الباحثون أن دواء الباراسيتامول يعرض كبار السن لخطر الإصابة بقرحة المعدة وفشل القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى المزمنة.



وتبين للباحثين أن أضرار الباراسيتامول على كبار السن يزداد خطر الإصابة بها عند تناوله بجرعات عالية أو استخدامه لمدة طويلة.



لذلك يجب تناول عدم تناول الأدوية المسكنة التي لا تستلزم روشتة لصرفها، مثل الباراسيتامول، أكثر من 3 أيام متتالية دون استشارة الطبيب، لتجنب هذه الأضرار الخطيرة.