مسكن شهير يهدد كبار السن بأضرار خطيرة

وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة "Arthritis Care and Research" أن دواء الباراسيتامول يشكل خطرًا كبيرًا على الأشخاص الذين يبلغون من العمر أكثر من 65 عامًا.
ووجد الباحثون أن دواء الباراسيتامول يعرض كبار السن لخطر الإصابة بقرحة المعدة وفشل القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى المزمنة.
وتبين للباحثين أن أضرار الباراسيتامول على كبار السن يزداد خطر الإصابة بها عند تناوله بجرعات عالية أو استخدامه لمدة طويلة.
لذلك يجب تناول عدم تناول الأدوية المسكنة التي لا تستلزم روشتة لصرفها، مثل الباراسيتامول، أكثر من 3 أيام متتالية دون استشارة الطبيب، لتجنب هذه الأضرار الخطيرة.
-
أخبار متعلقة
-
الوقوف لمدة طويلة يسبب بارتفاع الضغط الدم
-
علاج هشاشة العظام بالبيض- هل هذا ممكن؟
-
4 أسباب لزيادة النوبات القلبية في الشتاء
-
5 علامات بسيطة لرصد الخرف أثناء تطوره
-
ما علاقة تساقط الشعر بالصيام المتقطع؟
-
7 نصائح سهلة لخفض الوزن خلال الشتاء
-
نصيحة بسيطة لإسراع التئام العظام بعد الكسور
-
أعراض تنذر بـ 5 أمراض.. يمكن رصدها في الأذن