الخميس 2025-12-25 11:57 ص

مشروبات تقلل خطر حصوات الكلى بنسبة كبيرة

8
تعبيرية
الخميس، 25-12-2025 10:04 ص

الوكيل الإخباري-   رغم أن شرب الماء يبقى أساسياً لصحة الكلى، يؤكد أطباء الكلى على أهمية مشروبات إضافية للوقاية من حصى الكلى، التي تتكون نتيجة تكتل المعادن مثل الكالسيوم والأوكسالات.

عصير الليمون والبرتقال: غني بالسترات التي تمنع تكوّن حصوات أكسالات الكالسيوم، ويجعل البول أكثر قلوية لتقليل تكوّن الحصى.
القهوة السوداء: تقلل خطر تكوّن الحصى بنسبة 10-20% عند شربها بانتظام، بفضل تأثيرها المدر للبول واحتوائها على البوليفينولات، مع الالتزام بحد 1-3 أكواب يومياً.
الشاي الأخضر: يحتوي على كاتيكينات تعمل كمضادات أكسدة وتربط الكالسيوم الحر في البول، مع أقل نسبة من الأوكسالات مقارنة بالشاي الأسود.
ماء جوز الهند: غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، يقلل تكوّن البلورات في البول بنسبة 40-50% مقارنة بالماء العادي، ويزيد مستويات السترات دون رفع الصوديوم.


هذه المشروبات تعمل كمثبطات طبيعية لحصى الكلى، إلى جانب شرب الماء بانتظام.

 

ارم نيوز 

 
 


