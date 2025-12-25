مشروبات تقلل خطر حصوات الكلى بنسبة كبيرة

الوكيل الإخباري- رغم أن شرب الماء يبقى أساسياً لصحة الكلى، يؤكد أطباء الكلى على أهمية مشروبات إضافية للوقاية من حصى الكلى، التي تتكون نتيجة تكتل المعادن مثل الكالسيوم والأوكسالات.

اضافة اعلان



عصير الليمون والبرتقال: غني بالسترات التي تمنع تكوّن حصوات أكسالات الكالسيوم، ويجعل البول أكثر قلوية لتقليل تكوّن الحصى.

القهوة السوداء: تقلل خطر تكوّن الحصى بنسبة 10-20% عند شربها بانتظام، بفضل تأثيرها المدر للبول واحتوائها على البوليفينولات، مع الالتزام بحد 1-3 أكواب يومياً.

الشاي الأخضر: يحتوي على كاتيكينات تعمل كمضادات أكسدة وتربط الكالسيوم الحر في البول، مع أقل نسبة من الأوكسالات مقارنة بالشاي الأسود.

ماء جوز الهند: غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، يقلل تكوّن البلورات في البول بنسبة 40-50% مقارنة بالماء العادي، ويزيد مستويات السترات دون رفع الصوديوم.



هذه المشروبات تعمل كمثبطات طبيعية لحصى الكلى، إلى جانب شرب الماء بانتظام.