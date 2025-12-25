مشروبات تقلل خطر حصوات الكلى بنسبة كبيرة

عصير الليمون والبرتقال: غني بالسترات التي تمنع تكوّن حصوات أكسالات الكالسيوم، ويجعل البول أكثر قلوية لتقليل تكوّن الحصى.
القهوة السوداء: تقلل خطر تكوّن الحصى بنسبة 10-20% عند شربها بانتظام، بفضل تأثيرها المدر للبول واحتوائها على البوليفينولات، مع الالتزام بحد 1-3 أكواب يومياً.
الشاي الأخضر: يحتوي على كاتيكينات تعمل كمضادات أكسدة وتربط الكالسيوم الحر في البول، مع أقل نسبة من الأوكسالات مقارنة بالشاي الأسود.
ماء جوز الهند: غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، يقلل تكوّن البلورات في البول بنسبة 40-50% مقارنة بالماء العادي، ويزيد مستويات السترات دون رفع الصوديوم.
هذه المشروبات تعمل كمثبطات طبيعية لحصى الكلى، إلى جانب شرب الماء بانتظام.
