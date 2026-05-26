الوكيل الإخباري- يمكن أن يؤثر ارتفاع الكوليسترول سلبًا على صحة القلب عبر إعاقة تدفق الدم نتيجة تراكم الترسبات الدهنية داخل الشرايين، وهو ما قد يزيد خطر الإصابة بأمراض قلبية خطيرة.





مشروبات شائعة قد ترفع الكوليسترول الضار



ويُنتج الكوليسترول في الكبد، كما يوجد في بعض الأطعمة، بينما تُعد الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمشروبات السكرية من أبرز العوامل التي تساهم في ارتفاع مستوياته.



ويحتاج الجسم إلى البروتينات الدهنية لأداء وظائفه الحيوية، إلا أن ارتفاع الكوليسترول "الضار" (البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة LDL) قد يؤدي إلى تراكمه في الشرايين ومضاعفات صحية خطيرة.



وفي المقابل، يساعد اتباع نمط حياة نشط ونظام غذائي متوازن في الحفاظ على توازن الكوليسترول الجيد والضار ضمن المعدلات الطبيعية.



وتشير British Heart Foundation إلى أن بعض الخيارات التي يُنظر إليها على أنها "أخف ضررًا" قد تكون مضللة، إذ لا يقتصر الخطر على الأطعمة الواضحة فقط.



ووفقًا لموقع Healthline، فإن الأشخاص الذين يتناولون بانتظام المشروبات الغازية المحلاة وعصائر الفاكهة المصنعة يكونون أكثر عرضة لارتفاع الدهون الثلاثية بنسبة تصل إلى 53% مقارنة بغيرهم.



كما يُعد الإفراط في تناول السكر أحد العوامل الرئيسية المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بـداء السكري من النوع الثاني والسمنة وارتفاع الكوليسترول.



وتوصي مؤسسة القلب البريطانية بالاعتدال في استهلاك عصائر الفاكهة، بحيث لا يتجاوز 150 مل يوميًا، مع احتسابها ضمن الحصص اليومية من الفاكهة، رغم احتوائها على سكريات حرة بكمية تقارب ملعقتين إلى ثلاث ملاعق صغيرة في الكوب الواحد.



ومن اللافت أن كوبًا واحدًا من عصير البرتقال (150 مل) يحتوي على كمية السكر نفسها الموجودة في ثلاث حبات برتقال كاملة، لكنه يفتقر إلى الألياف الغذائية التي توفرها الفاكهة الكاملة.



أما المشروبات التي تُصنف على أنها "خالية من السكر"، فلا تعني بالضرورة أنها صحية بالكامل، إذ قد تحتوي على محليات صناعية لا ترفع مستوى السكر في الدم بشكل مباشر، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمرضى السكري، لكنها ليست حلًا مثاليًا على المدى الطويل.



وتوضح أخصائية التغذية فيكتوريا تايلور أن هذه البدائل قد تساعد في تقليل استهلاك السكر، لكنها لا تغني عن ضرورة خفض إجمالي استهلاك المُحليات في النظام الغذائي لتعديل الذوق الغذائي تدريجيًا.





