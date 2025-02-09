مشروبات طبيعية لتنظيف المعدة والتخلص من السموم

الوكيل الإخباري- تعتبر المشروبات الطبيعية طريقة رائعة لتخفيف التقلصات والغازات الناتجة عن تلوث المعدة أو تهيجها. إليك بعض المشروبات التي ينصح بها لتنظيف المعدة والتخلص من السموم:

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ماء الليمون الدافئ: يساعد في تطهير المعدة وتحفيز الهضم، ويعمل على قتل البكتيريا الضارة.

الزنجبيل: يساهم في تعزيز إفراز العصارات الهاضمة وتخفيف الغازات، بالإضافة إلى دوره كمضاد للالتهابات.

مشروب الكمون والليمون: يعزز الهضم ويساعد في تقليل الانتفاخ والتخلص من السموم في الأمعاء.

شاي النعناع: يهدئ التقلصات ويخفف من عسر الهضم ويقلل الشعور بالانتفاخ.

عصير الصبار (الألوفيرا): يساعد في تنظيف المعدة من السموم ويحسن حركة الأمعاء.

مشروب العسل والماء الدافئ: يعزز من صحة الجهاز الهضمي ويقلل من التهابات المعدة.

ماء الشمر: يعالج الغازات والتقلصات ويساهم في تطهير الأمعاء من البكتيريا الضارة.



وإذا كنت تعاني من تهيج المعدة، يفضل تناول المشروبات الدافئة بدلًا من الباردة لأنها تعزز من الهضم بشكل أفضل، مع ضرورة شرب كميات كافية من الماء يوميًا. كما يُنصح بتجنب المشروبات الغازية والكافيين لأنها قد تؤدي إلى تهيج المعدة.