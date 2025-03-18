مشروب ذهبي للتخفيف من 'برد الربيع' وتقوية المناعة

الوكيل الإخباري- مع تغييرات الطقس في موسم الربيع، يعاني البعض من مشكلة "برد الربيع" التي تسبب السعال والاحتقان. وللتخفيف من هذه الأعراض وتعزيز مناعة الجسم، ينصح بتناول بعض المشروبات الطبيعية التي تساعد في تقوية جهاز المناعة والحد من السعال.

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نصائح لتجنب نزلات البرد

وفقًا للدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية، يقدم موقع «الكونسلتو» أهم المشروبات الطبيعية التي يمكن الاستفادة منها لمواجهة برد الربيع والحفاظ على الصحة في ظل التقلبات الجوية بين فصول السنة.



المشروب الذهبي

أوضحت الدكتورة مروة شعير في حديثها مع «الكونسلتو» أن هناك مشروبًا ذهبيًا يعد من الحلول الطبيعية الفعّالة لتحسين صحة الجهاز التنفسي وتقوية المناعة، خاصة في فترات التغيرات الجوية. يتمتع هذا المشروب بفوائد صحية مذهلة في علاج السعال والبلغم، ويساعد في التعافي من نزلات البرد.



مكونات المشروب الذهبي

يتكون المشروب الذهبي من مزيج من اللبن الدافئ مع الكركم، الفلفل الأسود، العسل والليمون. يحتوي هذا الخليط على خصائص علاجية قوية بفضل مضادات الأكسدة والعناصر المضادة للالتهابات التي تعزز المناعة وتحمي الجسم من الفيروسات.



فوائد الكركم

يحتوي الكركم على مادة "الكركمين" التي تعتبر من أقوى مضادات الالتهابات والمقويات الطبيعية للمناعة. يساعد الكركم أيضًا في تهدئة السعال والتخلص من البلغم المتراكم في الجهاز التنفسي.



فوائد العسل والحليب

العسل يعتبر مهدئًا طبيعيًا للحلق ويعمل كمضاد للبكتيريا والفيروسات، مما يخفف التهابات الحلق ويسهم في تقليل السعال. أما الحليب، فهو يساعد في ترطيب الحلق وتهدئته، مما يقلل من تهيجه الناتج عن السعال.



باستخدام هذا المشروب الذهبي، يمكن التخفيف من أعراض برد الربيع وتعزيز مناعة الجسم لمقاومة التغيرات الموسمية.