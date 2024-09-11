مشروب صباحي منشط صحي أكثر من القهوة!

الوكيل الإخباري- أعلن الدكتور أليكسي كابانوف، خبير التغذية ونائب مدير المركز الوطني لبحوث "التغذية الصحية"، أن لشاي الماتشا خصائص مفيدة عديدة.

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وقال : "يحتوي شاي الماتشا، على عكس القهوة، على الكثير من الفيتامينات والألياف الغذائية الضرورية لعمل الجهاز الهضمي. ويضمن هذا الشاي حماية مضادة للأكسدة ويساعد على تحسين عملية الهضم."



ووفقاً له، تكمن فائدة مشروب شاي الماتشا في تركيبه النباتي: بروتين، ألياف غذائية، مواد معدنية (حديد وكالسيوم) وفيتامينات А وС والكلوروفيل (المضاد الطبيعي للسموم). جميع هذه المكونات مفيدة ويحتاجها الجسم عند تناولها بانتظام.



وأضاف : "لكن شاي الماتشا يوازن بين الفائدة والضرر. أي عند تناوله بإفراط ستكون أضراره أكثر. لذلك لا يُنصح بالبدء بتناول شاي الماتشا المركز يومياً، بل من الأفضل تناوله 1-2 مرة في الأسبوع."



وتجدر الإشارة إلى أن كلمة "ماتشا" (باليابانية) تعني حرفياً "مسحوق الشاي"، وهو شاي أخضر مسحوق تماماً، يعتبر من أجود أنواع الشاي اليابانية وأكثرها استخداماً في اليابان. يُستخدم هذا الشاي عادة في طقوس الشاي اليابانية مع بعض الحلويات. كما أصبح يُضاف حالياً إلى بعض أنواع الأطعمة، مثل شعرية سوفا وبوظة الشاي الأخضر وأنواع من الحلويات.

RT