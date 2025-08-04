مشروب طبيعي يحسّن البصر ويقلل إجهاد العين.. إليك فوائده

الجزر يحتوي على البيتا كاروتين الضروري للرؤية الليلية، بينما يُعزز الشمندر تدفق الدم إلى العصب البصري، مما يحمي من تدهور الرؤية المرتبط بالتقدم في السن.
ويساهم هذا المشروب في حماية أنسجة العين من أضرار الجذور الحرة والضوء الأزرق، بفضل مركبات مثل اللوتين والزياكسانثين وفيتامين C.
ينصح بتناول العصير صباحًا على معدة فارغة لتعظيم فوائده، وتجنب شربه مساءً لتفادي اضطرابات النوم.
طريقة التحضير بسيطة: يُمزج شمندر متوسط الحجم مع جزرتين، ويمكن إضافة زنجبيل أو ليمون حسب الرغبة.
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