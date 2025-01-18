مصاب بالكوليسترول؟.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

الوكيل الإخباري- الكوليسترول المرتفع يعد من الحالات التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، خاصة في صحة القلب. ويحدث عادة بسبب خيارات نمط الحياة غير الصحية مثل قلة النشاط البدني، التدخين، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون. ويُسمى الكوليسترول المرتفع "القاتل الصامت" لأنه غالبًا ما لا يظهر له أعراض واضحة.

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ما هو الكوليسترول؟

وفقًا لموقع "Health care insurance"، الكوليسترول هو نوع من الدهون التي تؤدي وظائف حيوية في الجسم. يتم إنتاجه بشكل رئيسي في الكبد، ويمكن أيضًا الحصول عليه من الطعام. عند ارتفاع مستويات الكوليسترول، قد يزيد ذلك من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



الكوليسترول الجيد مقابل الكوليسترول السيء

الكوليسترول الجيد: هو البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، ويساعد على التخلص من الكوليسترول الضار من الدم.

الكوليسترول السيء: هو البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، الذي يساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



علامات التحذير التي يجب عدم تجاهلها:

قد يتسبب الكوليسترول المرتفع في ظهور بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها مثل:

- ألم الساق: شعور بالألم أثناء النشاط البدني مثل المشي أو الركض بسبب انسداد الشرايين في الساقين.

- برودة الساقين أو القدمين: شعور بالبرودة في القدمين على مدار السنة.

- ضمور عضلات الساق: فقدان في حجم العضلات نتيجة قلة تدفق الدم.

- تغير لون الجلد: تحول الجلد إلى اللون الشاحب أو المائل للزرقة بسبب ضعف الدورة الدموية.

- قروح القدم: التقرحات التي لا تلتئم بسهولة قد تشير إلى ضعف تدفق الدم.

- التقلصات الليلية: الشد العضلي في الساقين أثناء النوم.



من المهم أن تتم متابعة مستويات الكوليسترول بانتظام، وإذا تم تشخيصك بالكوليسترول المرتفع، يفضل إجراء تغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي لتقليل مستويات الكوليسترول الضار.