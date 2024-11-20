مضاعفاته خطيرة.. تحذير من نقص هذا المعدن بجسمك

الوكيل الإخباري- هناك عنصر غذائي إذا انخفضت مستوياته بالجسم، سوف يتعرض الإنسان لعواقب وخيمة، حسبما ذكرت الدكتورة يلينا أوستروفسكايا، أخصائية الطب الوقائي ومكافحة الشيخوخة.

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