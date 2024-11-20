مضاعفاته خطيرة.. تحذير من نقص هذا المعدن بجسمك

وأوضحت أخصائية الطب الوقائي أن معدن الحديد يلعب دورًا كبيرًا في إنتاج هيموجلوبين الدم المسئول عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.
وأكدت ان نقص الحديد يؤدي إلى انخفاض الهيموجلوبين، مما يؤدي إلى عدم قدرة أعضاء الجسم على القيام بوظائفها، لتراجع نسبة الأكسجين الواصل إليها، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".
وكشفت أن انخفاض الهيموجلوبين قد يتطور للإصابة بأنيميا نقص الحديد، وتشمل أعراضها:
- التعب المستمر.
- سرعة ضربات القلب.
- عدم تحمل الأنشطة البدنية.
- زيادة الوزن بسرعة.
وحذرت يلينا من التهاون مع أنيميا نقص الحديد، لان أعراضها قد تتطور للمضاعفات التالية:
- قصور نشاط الغدة الدرقية.
- ضعف الذاكرة.
- اضطراب عملية التمثيل الغذائي.
- اختلال توزان الهرمونات الجنسية.
- ضعف المناعة.
- السرطان.
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