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مضاعفاته خطيرة.. تحذير من نقص هذا المعدن بجسمك

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 20-11-2024 02:46 ص

الوكيل الإخباري-   هناك عنصر غذائي إذا انخفضت مستوياته بالجسم، سوف يتعرض الإنسان لعواقب وخيمة، حسبما ذكرت الدكتورة يلينا أوستروفسكايا، أخصائية الطب الوقائي ومكافحة الشيخوخة.

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وأضافت يلينا أن العنصر الغذائي الذي تقصده هو "معدن الحديد"، مشيرةً إلى خطورة الأضرار التي تنتج عن نقص مستوياته بالجسم، لأهمية الوظيفة الحيوية المنوط بها.

وأوضحت أخصائية الطب الوقائي أن معدن الحديد يلعب دورًا كبيرًا في إنتاج هيموجلوبين الدم المسئول عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

وأكدت ان نقص الحديد يؤدي إلى انخفاض الهيموجلوبين، مما يؤدي إلى عدم قدرة أعضاء الجسم على القيام بوظائفها، لتراجع نسبة الأكسجين الواصل إليها، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

وكشفت أن انخفاض الهيموجلوبين قد يتطور للإصابة بأنيميا نقص الحديد، وتشمل أعراضها:

- التعب المستمر.

- سرعة ضربات القلب.

- عدم تحمل الأنشطة البدنية.

- زيادة الوزن بسرعة.

وحذرت يلينا من التهاون مع أنيميا نقص الحديد، لان أعراضها قد تتطور للمضاعفات التالية:

- قصور نشاط الغدة الدرقية.

- ضعف الذاكرة.

- اضطراب عملية التمثيل الغذائي.

- اختلال توزان الهرمونات الجنسية.

- ضعف المناعة.

- السرطان.

 
gnews

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