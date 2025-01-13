مضاعفات الحمل قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب المبكرة

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة عن ارتباط قوي بين مضاعفات الحمل، خصوصاً ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب المبكرة لدى النساء، حيث يمكن أن تتضاعف المخاطر بمعدل 7 سنوات لبعض الحالات. وفقًا للبحث الذي أجرته "مايو كلينيك"، فإن النساء اللواتي يعانين من اضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل هن أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي في سن مبكرة، مع زيادة احتمالية الإصابة بانسداد الشرايين التاجية.

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تشمل المخاطر الأخرى التي تترتب على اضطرابات الحمل مثل ارتفاع ضغط الدم الحملي أو تسمم الحمل، ظهور مرض الشريان التاجي التصلبي، وزيادة احتمالية الإصابة بنوبات قلبية رغم بقاء الشرايين التاجية طبيعية.



وأوصت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الدكتورة فيسنا غاروفيتش، بضرورة الفحص المبكر لأمراض القلب بين النساء اللواتي لديهن تاريخ من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وخاصة للوقاية من انسداد الشرايين التاجية، التي تعد أكثر شيوعًا بين النساء بمعدل 5 مرات مقارنة بالرجال.