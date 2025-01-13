مضاعفات الحمل قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب المبكرة

تشمل المخاطر الأخرى التي تترتب على اضطرابات الحمل مثل ارتفاع ضغط الدم الحملي أو تسمم الحمل، ظهور مرض الشريان التاجي التصلبي، وزيادة احتمالية الإصابة بنوبات قلبية رغم بقاء الشرايين التاجية طبيعية.
وأوصت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الدكتورة فيسنا غاروفيتش، بضرورة الفحص المبكر لأمراض القلب بين النساء اللواتي لديهن تاريخ من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وخاصة للوقاية من انسداد الشرايين التاجية، التي تعد أكثر شيوعًا بين النساء بمعدل 5 مرات مقارنة بالرجال.
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