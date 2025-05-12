مع ارتفاع درجة حرارة الجو.. احرص على تناول هذه المشروبات

الوكيل الإخباري- تأثير ارتفاع درجة الحرارة على الجسم يتطلب تناول مشروبات معينة للتقليل من تأثير الحر. إليك بعض المشروبات المفيدة:

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الماء: من أفضل الخيارات لترطيب الجسم. يمكن إضافة شرائح الليمون أو النعناع لتعزيز الطعم.

ماء جوز الهند: غني بالإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يساعد على تجديد الجسم.

الشاي الأخضر: بارد ومنعش، يحتوي على مضادات أكسدة. يفضل تناوله دون سكر للحد من السعرات.

عصير البطيخ: مرطب طبيعي، غني بالفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين أ.

اللبن الرائب: يساعد في الهضم وترطيب الجسم. يمكن إضافة الكمون لتحسين القيمة الغذائية.



تساعد هذه المشروبات على تحسين الترطيب وتعويض الجسم عن السوائل المفقودة بسبب الحرارة.