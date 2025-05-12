الإثنين 2025-05-12 02:51 م
 

مع ارتفاع درجة حرارة الجو.. احرص على تناول هذه المشروبات

نته
تعبيرية
 
الإثنين، 12-05-2025 02:24 م

الوكيل الإخباري-   تأثير ارتفاع درجة الحرارة على الجسم يتطلب تناول مشروبات معينة للتقليل من تأثير الحر. إليك بعض المشروبات المفيدة:

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الماء: من أفضل الخيارات لترطيب الجسم. يمكن إضافة شرائح الليمون أو النعناع لتعزيز الطعم.
ماء جوز الهند: غني بالإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يساعد على تجديد الجسم.
الشاي الأخضر: بارد ومنعش، يحتوي على مضادات أكسدة. يفضل تناوله دون سكر للحد من السعرات.
عصير البطيخ: مرطب طبيعي، غني بالفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين أ.
اللبن الرائب: يساعد في الهضم وترطيب الجسم. يمكن إضافة الكمون لتحسين القيمة الغذائية.


تساعد هذه المشروبات على تحسين الترطيب وتعويض الجسم عن السوائل المفقودة بسبب الحرارة.

 

الكونسلتو 

 
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