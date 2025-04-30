مع الحرارة المرتفعة.. كيف تحافظ على صحة أمعائك في الصيف؟

نصائح للحفاظ على صحة الأمعاء في الصيف:
اشرب الماء بشكل منتظم، ويفضّل أن يكون دافئًا صباحًا. تجنب المشروبات شديدة البرودة.
أكثر من الفواكه والخضروات الصيفية مثل البطيخ، البابايا، والخيار، وضمّن الزبادي في نظامك الغذائي.
ابتعد عن الأطعمة الدهنية والمقلية، واستبدلها بوجبات خفيفة ومتوازنة.
جرّب التأريض (المشي حافيًا على الرمل أو العشب) لدعم الهضم وتقليل التوتر.
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