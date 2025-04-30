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مع الحرارة المرتفعة.. كيف تحافظ على صحة أمعائك في الصيف؟

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تعبيرية
 
الأربعاء، 30-04-2025 10:23 ص

الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد خطر التعرض لمشكلات في الجهاز الهضمي مثل الحموضة والانتفاخ والجفاف. ولتفادي هذه الاضطرابات، من المهم اتباع بعض العادات البسيطة التي تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء وتحسين الهضم طوال الموسم.

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نصائح للحفاظ على صحة الأمعاء في الصيف:
اشرب الماء بشكل منتظم، ويفضّل أن يكون دافئًا صباحًا. تجنب المشروبات شديدة البرودة.
أكثر من الفواكه والخضروات الصيفية مثل البطيخ، البابايا، والخيار، وضمّن الزبادي في نظامك الغذائي.
ابتعد عن الأطعمة الدهنية والمقلية، واستبدلها بوجبات خفيفة ومتوازنة.
جرّب التأريض (المشي حافيًا على الرمل أو العشب) لدعم الهضم وتقليل التوتر.

 

الكونسلتو 

 
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