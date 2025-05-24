مع حرارة الصيف.. 5 نصائح لتجنب الانتفاخ وتعزيز صحة الجهاز الهضمي

فيما يلي أبرز النصائح التي أوصى بها موقع The Health Site للحفاظ على صحة الأمعاء وتقليل انتفاخات الصيف:
1. الحفاظ على رطوبة الجسم
شرب كميات كافية من الماء والسوائل أمر ضروري لمنع الإمساك وتحسين عملية الهضم. الترطيب الجيد يقلل من الغازات والانتفاخ ويُحافظ على صحة الأمعاء.
2. اتباع نظام غذائي سليم
تناول الأطعمة المبرّدة مثل الخيار، الزبادي، والبطيخ يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي ومكافحة اضطرابات المعدة المرتبطة بالحرارة.
3. إضافة البروبيوتيك إلى النظام الغذائي
الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الكفير، الكيمتشي، ومخلل الملفوف تساهم في تعزيز التوازن البكتيري في الأمعاء وتقلل من عسر الهضم والانتفاخ.
4. تجنب الوجبات الثقيلة
اختيار وجبات خفيفة وسهلة الهضم في الطقس الحار يخفف الضغط على الجهاز الهضمي ويقلل من فرص حدوث الغازات والانزعاج المعوي.
5. ممارسة تمارين اليوجا
بعض وضعيات اليوجا مثل الانحناءات الأمامية والالتواءات تُحفّز حركة الأمعاء وتحسن عملية الهضم، مما يساهم في تقليل الانتفاخ بفعالية.
نصيحة: تذكّر أن نمط الحياة الصحي في الصيف يبدأ من طعامك وحركتك، فاعتنِ بجهازك الهضمي لتستمتع بموسم خالٍ من الإزعاجات.
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