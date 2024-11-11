مع دخول الشتاء.. نصائح للتعامل مع التهاب الشعب الهوائية

الوكيل الإخباري- مع اقتراب فصل الشتاء، تزداد حالات التهاب الشعب الهوائية، الذي قد يسبب مضاعفات خطيرة لدى المصابين به، خاصة كبار السن والأطفال وذوي الأمراض المزمنة.

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