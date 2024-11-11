مع دخول الشتاء.. نصائح للتعامل مع التهاب الشعب الهوائية

الحفاظ على دفء الجسم
الابتعاد عن المهيجات الهوائية
الإكثار من شرب السوائل الدافئة
الحصول على الراحة الكافية
استشارة الطبيب واستخدام الأدوية المناسبة
التزام الوقاية لموسم شتاء أكثر صحة
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