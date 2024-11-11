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مع دخول الشتاء.. نصائح للتعامل مع التهاب الشعب الهوائية

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 11-11-2024 10:48 م

الوكيل الإخباري-   مع اقتراب فصل الشتاء، تزداد حالات التهاب الشعب الهوائية، الذي قد يسبب مضاعفات خطيرة لدى المصابين به، خاصة كبار السن والأطفال وذوي الأمراض المزمنة.

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وقدم الدكتور محمد المحمدي، استشاري الأمراض الصدرية، ومدير مستشفى صدر العمرانية، 5 نصائح مهمة للحد من أعراض هذا المرض والتعامل معه بفعالية خلال موسم البرد.

الحفاظ على دفء الجسم

الابتعاد عن المهيجات الهوائية

الإكثار من شرب السوائل الدافئة

الحصول على الراحة الكافية

استشارة الطبيب واستخدام الأدوية المناسبة

التزام الوقاية لموسم شتاء أكثر صحة

 
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