مغذيات أساسية في وجبة الطفل بالمدرسة

الوكيل الإخباري- مع عودة الأطفال إلى الفصول الدراسية، يتجدد الجدل حول الاختيار بين الأطعمة اللذيذة والصحية. من الضروري حسم هذا الخيار منذ بداية العام الدراسي من خلال وضع خطة غذائية متوازنة.

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تقول الدكتورة جاكلين ألبين، أستاذة طب الأطفال في جامعة تكساس ساوث ويسترن: "يجب أن يتكون الغداء المتوازن من حوالي 50% من الفواكه والخضراوات." دمج مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات الملونة في وجبات الغداء المدرسية يعزز القيمة الغذائية ويجعل الوجبة أكثر متعة.



من ناحية أخرى، تضيف ألبين: "لا يتعين الاختيار بين المغذي واللذيذ. مع القليل من التخطيط، يمكن إعداد وجبات غداء صحية ولذيذة تجعل الأطفال يشعرون بالشبع والرضا." وتتابع: "الكثير مما أحضره لأطفالي للغداء هو بقايا من اليوم السابق."



وبحسب "هيلث داي"، إذا كان نصف الوجبة يتكون من الفواكه والخضراوات، فيجب أن يكون النصف المتبقي من الحبوب الكاملة والبروتينات والدهون الصحية التي تعزز مستويات الطاقة لدى الطفل.

توجد الدهون الصحية في الأفوكادو، والمكسرات، والبذور، والأسماك. وتنصح ألبين باختيار البروتين من بين المصادر التالية: الأسماك، والديك الرومي، والتوفو، والدجاج.



مشاركة الطفل إذا كان الطفل يعاني من الحساسية، فغالباً ما توجد بدائل غذائية آمنة. أما إذا كان الطفل صعب الإرضاء في الطعام، فاطلب منه أولاً كتابة قائمة بكل ما يحب أن يأكله. قد تتفاجأ بالبروتينات والفواكه والخضراوات التي يذكرها.



وإذا كان يحتاج إلى القليل من الإلهام، فاطلب منه التفكير في أطعمة تحتوي على خمسة ألوان مختلفة، كما تقترح ألبين. وتضيف: "إشراك الطفل في إعداد الوجبات يمكن أن يكون طريقة أخرى للحد من الأكل الانتقائي، لأن الأطفال قد يكونون أكثر استعداداً لتناول شيء أعدوه بأنفسهم."