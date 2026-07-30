مفاجأة بشأن شاي الكرك وتأثيره على السكر

لكن الخبراء يحذرون من أن إضافة السكر أو استخدام الحليب كامل الدسم والمركزات المحلاة، كما في بعض مشروبات المقاهي، قد يحول الكرك إلى مشروب غني بالسكر يرفع مستويات الغلوكوز في الدم.
وينصح التقرير باختيار "الكرك غير المحلى"، مع بدائل حليب منخفضة الكربوهيدرات، واستخدام محليات خالية من السكر عند الحاجة. كما دعا مرضى السكري، خاصةً من يتناولون أدوية مثل الأنسولين أو الميتفورمين، إلى الاعتدال في تناوله واستشارة الطبيب عند الضرورة.
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