مفاجأة بشأن شاي الكرك وتأثيره على السكر

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الوكيل الإخباري- قد يساعد "شاي الكرك" في دعم تنظيم مستويات السكر في الدم إذا جرى تحضيره من دون سكر أو إضافات غنية بالكربوهيدرات، إذ يحتوي الشاي الأسود والتوابل، مثل القرفة والزنجبيل، على مركبات قد تُحسن استجابة الجسم للأنسولين، وفقًا لتقرير نشره موقع "Verywell Health". اضافة اعلان





لكن الخبراء يحذرون من أن إضافة السكر أو استخدام الحليب كامل الدسم والمركزات المحلاة، كما في بعض مشروبات المقاهي، قد يحول الكرك إلى مشروب غني بالسكر يرفع مستويات الغلوكوز في الدم.



وينصح التقرير باختيار "الكرك غير المحلى"، مع بدائل حليب منخفضة الكربوهيدرات، واستخدام محليات خالية من السكر عند الحاجة. كما دعا مرضى السكري، خاصةً من يتناولون أدوية مثل الأنسولين أو الميتفورمين، إلى الاعتدال في تناوله واستشارة الطبيب عند الضرورة.









