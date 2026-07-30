الخميس 2026-07-30 10:29 ص

مفاجأة بشأن شاي الكرك وتأثيره على السكر

فلئب
تعبيرية
 
الخميس، 30-07-2026 09:00 ص
الوكيل الإخباري-   قد يساعد "شاي الكرك" في دعم تنظيم مستويات السكر في الدم إذا جرى تحضيره من دون سكر أو إضافات غنية بالكربوهيدرات، إذ يحتوي الشاي الأسود والتوابل، مثل القرفة والزنجبيل، على مركبات قد تُحسن استجابة الجسم للأنسولين، وفقًا لتقرير نشره موقع "Verywell Health".اضافة اعلان


لكن الخبراء يحذرون من أن إضافة السكر أو استخدام الحليب كامل الدسم والمركزات المحلاة، كما في بعض مشروبات المقاهي، قد يحول الكرك إلى مشروب غني بالسكر يرفع مستويات الغلوكوز في الدم.

وينصح التقرير باختيار "الكرك غير المحلى"، مع بدائل حليب منخفضة الكربوهيدرات، واستخدام محليات خالية من السكر عند الحاجة. كما دعا مرضى السكري، خاصةً من يتناولون أدوية مثل الأنسولين أو الميتفورمين، إلى الاعتدال في تناوله واستشارة الطبيب عند الضرورة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

شصثي

المرأة والجمال سر البشرة المشرقة يبدأ قبل النوم

إعلان هام صادر عن باكستان

عربي ودولي باكستان: نبذل قصارى جهدنا لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران

wde

تكنولوجيا "جيميناي" يتحول إلى مساعد ذكي داخل مستندات غوغل

ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 82.8 دينار

اقتصاد محلي ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 82.8 دينار

تصعيد جديد في مضيق هرمز .. ناقلتا نفط تتراجعان بعد حادث حريق

عربي ودولي تصعيد جديد في مضيق هرمز .. ناقلتا نفط تتراجعان بعد حادث حريق

مبنى البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%

ثشسبي

فن ومشاهير مفاجأة رونالدو الجديدة.. بعيدًا عن الملاعب - صورة

ثقشث

المرأة والجمال شاهد لماذا تعتمد خبيرات التجميل البودرة الخضراء؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 