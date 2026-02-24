مكسرات تحتوي على دهون صحية تحمي القلب.. تعرفوا عليها

الوكيل الإخباري- تُعد المكسرات من أكثر الأطعمة ارتباطاً بصحة القلب، إذ تحتوي على الدهون غير المشبعة والألياف والبروتينات النباتية التي تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهاب.

اضافة اعلان