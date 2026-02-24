مكسرات تحتوي على دهون صحية تحمي القلب.. تعرفوا عليها

ويؤكد خبراء التغذية أن إدراج حفنة يومية من المكسرات ضمن نظام غذائي متوازن يمكن أن يكون خطوة بسيطة لكنها فعالة لدعم صحة القلب، شرط الاعتدال نظراً لارتفاع محتواها من السعرات الحرارية.
وفيما يلي أبرز سبعة أنواع تدعم صحة القلب:
الجوز (عين الجمل)
يُعد الجوز الخيار الأبرز عندما يتعلق الأمر بأوميغا 3، إذ يحتوي على حمض ألفا لينولينيك، وهو نوع نباتي من أحماض أوميغا 3 الدهنية. وتربط أبحاث عدة بين تناول الجوز وانخفاض ضغط الدم وتحسن مستويات الكوليسترول الكلي، ما جعله ضمن قائمة الأطعمة المعترف بها من قبل جمعيات القلب العالمية.
البيكان
يحتوي البيكان على نسبة جيدة من الدهون المتعددة غير المشبعة، إضافة إلى مضادات أكسدة قوية تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط بأمراض القلب. وقد أظهرت دراسات أنه قد يسهم في خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية عند تناوله باعتدال.
اللوز
يشتهر اللوز بغناه بالدهون الأحادية غير المشبعة، وهي دهون تساعد في خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد. كما يحتوي على فيتامين E ومركبات نباتية مضادة للالتهاب، وقد أشارت تحليلات حديثة إلى أن تناوله بانتظام قد يسهم في تقليل مؤشرات الالتهاب في الجسم.
