مكملات غذائية تحمي من الحساسية الموسمية.. احرص على تناولها

الوكيل الإخباري- يعاني الكثير من الأشخاص من الحساسية الموسمية مع تغيّر الفصول، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة تؤثر سلبًا على جودة الحياة. وتتطلب هذه الحالة متابعة طبية مستمرة، إلى جانب الالتزام بنظام صحي متوازن يدعم الجهاز المناعي.

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وفي هذا السياق، استعرض موقع "WebMD" عددًا من المكملات الغذائية التي يمكن أن تساهم في الوقاية من الحساسية الموسمية أو تخفيف أعراضها، بشرط تناولها تحت إشراف الطبيب المختص.

أبرز المكملات المفيدة للحساسية الموسمية:



1. فيتامين C

يعد من أقوى مضادات الأكسدة، حيث يعمل على تقليل إفراز الهيستامين، المسؤول عن كثير من أعراض الحساسية مثل العطس وسيلان الأنف. كما يدعم فيتامين C قوة الجهاز المناعي، ما يجعله خيارًا مثاليًا خلال فصول الحساسية.

2. فيتامين D

تشير الدراسات إلى أن الحصول على كميات كافية من فيتامين D قد يساعد في تنظيم استجابة الجهاز المناعي، وبالتالي تقليل شدة أعراض الحساسية. يُنصح الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين D بتعويضه وفقًا لإرشادات الطبيب.

3. البروبيوتيك

يُعرف البروبيوتيك بأنه نوع من البكتيريا النافعة التي تعيش في الأمعاء وتساعد في الحفاظ على توازنها. أظهرت بعض الأبحاث أن البروبيوتيك قد يعزز مناعة الجسم وقد يساهم في التقليل من أعراض الحساسية لدى بعض الحالات.

4. زيت السمك (أوميغا 3)

تحتوي مكملات زيت السمك على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تمتاز بخصائصها المضادة للالتهابات، مما قد يساعد في تقليل أعراض التهابات الأنف والعيون المرتبطة بالحساسية الموسمية.

نصائح قبل تناول المكملات الغذائية:

يُفضل استشارة الطبيب المختص قبل البدء بأي نوع من المكملات، لتجنب التفاعلات مع الأدوية الأخرى أو وجود أي موانع صحية.

لا يُعتبر المكمل الغذائي بديلًا عن العلاج الطبي الأساسي، وخاصة الأدوية المضادة للحساسية.

يجب الالتزام بالجرعات الموصى بها وعدم الإفراط في الاستخدام.

ينصح باتباع نظام غذائي متوازن يدعم الجهاز المناعي ويقلل من حدة الأعراض.