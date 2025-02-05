مكملات غذائية يجب أن تتجنب تناولها معا لتفادي التفاعلات السلبية

الوكيل الإخباري- حذر الخبراء من أن تناول بعض الفيتامينات والمعادن معًا قد يؤدي إلى تفاعلات سلبية تؤثر على امتصاص الجسم لها. ومن بين هذه التفاعلات:

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- الحديد مع الكالسيوم أو المغنيسيوم: يُعرف الحديد، أو Ferrous Sulfate طبيًا، بأنه عنصر أساسي في تكوين خلايا الدم الحمراء، لكن تناوله مع المغنيسيوم أو الكالسيوم قد يعيق امتصاصه في مجرى الدم، مما يقلل من فعاليته في علاج فقر الدم، وقد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإمساك أو الإسهال.



- الحديد مع القهوة أو الشاي: تحتوي القهوة والشاي على مركبات التانينات التي يمكن أن ترتبط بالحديد وتقلل امتصاصه، مما يؤدي إلى نقصه في الجسم. ومع ذلك، يحدث هذا التأثير فقط إذا تم تناول المشروبات والحديد في نفس الوقت.



- الزنك مع الكالسيوم أو المغنيسيوم: أوضحت ناتالي جورادو، مؤسسة علامة Rooted In للعناية بالصحة، أن تناول مكملات الزنك مع الكالسيوم أو المغنيسيوم قد يؤدي إلى تعارض بين المعادن، مما يجعلها غير فعالة في الجسم.



- الكركم مع أدوية معينة: ذكرت جورادو أن الكركم قد يتداخل مع أدوية سيولة الدم، وأدوية السكري، ومضادات الحموضة، مما يستوجب استشارة الطبيب قبل تناوله مع هذه الأدوية.



مكملات غذائية يُنصح بتناولها معًا

على الجانب الآخر، قدمت جورادو بعض التوصيات حول المكملات التي يمكن تناولها معًا لتحقيق أقصى فائدة صحية:

- الكركم مع الفلفل الأسود: يساعد الفلفل الأسود في زيادة امتصاص الكركم بنسبة تصل إلى 2000%.

- فيتامين د مع الدهون: لأنه يذوب في الدهون، لذا يُفضل تناوله مع وجبة تحتوي على الدهون.

- فيتامين B6 مع المغنيسيوم: حيث يساعد فيتامين B6 على تحسين امتصاص المغنيسيوم.