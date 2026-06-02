مكمل غذائي طبيعي يحمينا من السمنة وتراكم الدهون في الكبد

01:13 م

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة تايبيه الطبية في تايوان أن تناول زيت بذور الكتان المضاف إليه الكركمين قد يساهم في الحد من السمنة وتقليل تراكم الدهون في الكبد. اضافة اعلان





وأُجريت الدراسة على حيوانات الهامستر السوري التي خضعت لنظام غذائي غني بالدهون والكوليسترول لمدة ثمانية أسابيع، حيث تلقت مجموعات منها جرعات متفاوتة من مزيج زيت بذور الكتان والكركمين.



وأظهرت النتائج انخفاض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) لدى الحيوانات التي تناولت المكمل الغذائي، مع تسجيل تأثير أكبر لدى المجموعة التي حصلت على جرعات أعلى.



كما لاحظ الباحثون أن المزيج ساعد على زيادة طرح الدهون والكوليسترول عبر البراز، وأحدث تغييرات في مستويات الدهون داخل الدم والكبد.



ويرجح العلماء أن زيت بذور الكتان يعزز امتصاص الكركمين، الذي يذوب في الدهون، فيما تساهم أحماض أوميغا 3 الموجودة في الزيت في دعم هذا التأثير.



وأشار الباحثون إلى أن النتائج ما تزال مقتصرة على التجارب الحيوانية، ولا يمكن تعميمها مباشرة على البشر، إلا أنها تفتح المجال أمام دراسات مستقبلية لاستكشاف دور هذا المزيج في دعم صحة الكبد وتنظيم استقلاب الدهون.









