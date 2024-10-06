مكون في المنزل يهدد الأطفال باستنشاق المواد البلاستيكية الدقيقة

ووفقا لدراسة جامعة برمنغهام، فإن مستويات اللدائن الدقيقة أعلى بنحو 60% في المنازل المغطاة بالسجاد مقارنة بأماكن العمل غير المغطاة بالسجاد.
وقد ثبت أن بعضها يخترق أنسجة الرئة البشرية. ويمكن إطلاق اللدائن الدقيقة من السجاد من خلال الاحتكاك والتآكل والعمر وطرق التنظيف، وفقا للدراسة.
وقال الباحثون: "يتعرض الأطفال الصغار لمزيد من اللدائن الدقيقة عن طريق استنشاق الهواء الداخلي أكثر من البالغين"، وحذروا من أن أولئك الذين يعانون من ضعف التنفس قد يكونون أيضا أكثر عرضة لاستنشاق اللدائن الدقيقة.
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