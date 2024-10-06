مكون في المنزل يهدد الأطفال باستنشاق المواد البلاستيكية الدقيقة

الوكيل الإخباري- تشير دراسات عدة إلى أن الجسيمات البلاستيكية الصغيرة تسببت في تلويث كل ركن من أركان العالم بشكل يجعلنا غير قادرين على الهروب من التعرض لهذه الملوثات في البيئة، بما في ذلك منازلنا.

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وقد حذرت دراسة جديدة من أن السجاد يعد مصدرا رئيسيا لـ"اللدائن الدقيقة" (الجسيمات البلاستيكية الصغيرة)، ما يعرض الأطفال لخطر استنشاق هذه الجسيمات.