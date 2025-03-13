ممارسة الرياضة لمرضى الكبد خلال شهر رمضان- إليك الضوابط

الوكيل الإخباري- يتساءل العديد من مرضى الكبد عن تأثير ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، خاصة في ظل التغيرات التي يطرأ بها نمط الحياة مع الصيام. وعلى الرغم من أن ممارسة الرياضة تعد من العوامل الهامة للحفاظ على الصحة العامة، إلا أن هناك بعض النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها للمحافظة على صحة الكبد خلال الشهر الفضيل.

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أهمية ممارسة الرياضة خلال رمضان

أكد الدكتور سيد حماد، أستاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للتغذية، أن ممارسة الرياضة تساهم بشكل كبير في تحسين الدورة الدموية، والحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم. بالنسبة لمرضى الكبد، فإن ممارسة الرياضة يمكن أن تساعدهم على تحسين حالتهم الصحية، حيث تساهم في تقليل الدهون المتراكمة على الكبد وخاصة في حالات الكبد الدهني.



وأوضح حماد أن المشي يعد الخيار الأنسب لمرضى الكبد، حيث يساعد على تحسين حالة الكبد ويقلل من الخمول، كما أن الرياضة تساعد في الحفاظ على الصحة العامة للمرضى.



الوقت المثالي لممارسة الرياضة

فيما يتعلق بممارسة الرياضة خلال رمضان، أشار حماد إلى أن الوقت المثالي لمرضى الكبد هو بعد الإفطار بثلاث ساعات كاملة. ذلك لتجنب أي مضاعفات صحية قد تحدث أثناء ممارسة الرياضة خلال ساعات الصيام. يمكن أيضاً ممارسة الرياضة قبل السحور أو بعده بفترة قصيرة، ولكن يفضل تجنب ممارسة الرياضة أثناء ساعات الصيام.



نصائح لمرضى الكبد

شدد الدكتور حماد على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الخضروات والفواكه، مع تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والتي تحتوي على نسب عالية من السكريات. كما نصح مرضى الكبد بتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الثقيلة أو المقلية خلال شهر رمضان، حيث أن ذلك يمكن أن يزيد من الأعباء على الكبد.



وفي الختام، أكد حماد على أهمية متابعة حالة الكبد بشكل دوري واستشارة الطبيب المختص قبل البدء في أي برنامج رياضي خلال شهر رمضان، لتجنب حدوث أي مضاعفات قد تؤثر على صحة المريض.