منها الشوكولاته مع الشاي.. 3 ثنائيات غذائية بسيطة تحمي قلبك

الوكيل الإخباري- تُشير دراسات غذائية إلى أن دمج بعض الأطعمة معًا قد يعزّز فوائدها الصحية، خصوصًا فيما يتعلق بصحة القلب، عبر تحسين تدفق الدم، وتقليل الالتهابات، وخفض مستويات الكوليسترول.





وبحسب موقع VeryWell Health، فيما يأتي 3 خلطات غذائية بسيطة تدعم صحة القلب:



عصير الشمندر مع بذور الشيا

يُعد هذا المزيج من الخيارات الغنية بالعناصر الداعمة لصحة القلب. يحتوي عصير الشمندر على النترات التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم، فيما توفر بذور الشيا أحماض أوميغا 3 التي تسهم في تقليل الالتهابات وخفض الكوليسترول.



كما أن كليهما غني بالألياف التي تعزّز الشعور بالشبع وتدعم التحكم بالوزن، وهو عامل مهم للوقاية من أمراض القلب.



خل التفاح مع العسل

يمثل هذا المزيج مشروبًا بسيطًا قد يسهم في دعم صحة القلب. يحتوي العسل على مضادات أكسدة تساعد على حماية الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، بينما تشير بعض الدراسات إلى أن خل التفاح قد يسهم بشكل طفيف في خفض الكوليسترول وضغط الدم.



وقد يساعد هذا المزيج على تعزيز الشعور بالشبع، ما يدعم إدارة الوزن. ويُنصح دائمًا بتخفيف خل التفاح بالماء لتقليل حموضته.



الشوكولاتة الداكنة مع الشاي

يوفر الجمع بين الشوكولاتة الداكنة والشاي مصدرًا غنيًا بمركبات الفلافان-3-أول، وهي مضادات أكسدة تُعرف بدورها في دعم صحة القلب. وقد أظهرت أبحاث أن هذه المركبات قد تساعد على خفض ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بارتفاعه، عند تناولها بانتظام خلال عدة أسابيع.



بشكل عام، يمكن لهذه المجموعات الغذائية البسيطة أن تكون إضافة سهلة للنظام الغذائي اليومي لدعم صحة القلب عند تناولها باعتدال.





