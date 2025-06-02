منها تخفيف الاكتئاب والالتهابات.. 7 فوائد صحية لليانسون

الوكيل الإخباري- يُستخدم اليانسون منذ قرون كتوابل طبيعية في إعداد الحلويات والمشروبات، إلى جانب مكانته الراسخة في الطب الشعبي. ويتميّز بنكهته القوية وينتمي إلى فصيلة النباتات نفسها التي تضم الجزر والكرفس والبقدونس.

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وفيما يلي 7 فوائد صحية مثبتة علميًا لبذور اليانسون:

غني بالعناصر الغذائية

يحتوي على الحديد والمنغنيز، وهما ضروريان لتكوين الدم ومكافحة الأكسدة.

قد يخفف من أعراض الاكتئاب

أظهرت دراسات فعالية مستخلص اليانسون في تقليل أعراض الاكتئاب، خاصة ما بعد الولادة.

يساعد في الوقاية من قرحة المعدة

يقلل إفراز حمض المعدة، مما يخفف الحموضة ويمنع التقرحات.

يمتلك خصائص مضادة للميكروبات

فعال ضد أنواع من البكتيريا والفطريات بفضل مركب "الأنيثول".

يقلل من أعراض سن اليأس

قد يساعد في تقليل "الهبّات الساخنة" ويقي من هشاشة العظام.

يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم

أظهر تأثيرًا إيجابيًا في خفض السكر وتحسين وظائف البنكرياس في دراسات حيوانية.

يقلل الالتهابات

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، قد يقي من أمراض مزمنة مثل القلب والسكري.



⚠️ الآثار الجانبية:

آمن بشكل عام، لكن قد يسبب الحساسية لبعض الأشخاص.

يُنصح بالحذر لمن يعانون من حالات صحية مرتبطة بالهرمونات مثل سرطان الثدي.