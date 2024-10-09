منها خدر الوجه.. 4 أعراض مزعجة لالتهاب العصب الثلاثي التوائم

الوكيل الإخباري- مرض التهاب العصب الثلاثي التوائم، أو ما يُعرف بـ"العصب القحفي الخامس"، هو حالة عصبية تسبب ألمًا شديدًا في الوجه، فهو العصب المسؤول عن الإحساس في منطقة الوجه والعضلات المستخدمة في المضغ، ويمكن أن يكون هذا الألم مفاجئًا وشديدًا، وغالبًا ما يوصف بأنه يشبه الصدمات الكهربائية في مناطق الوجه المختلفة.



أعراض مرض التهاب العصب الثلاثي التوائم

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ألم حاد في الوجه: عادة ما يكون الألم شديدًا ويأتي على شكل نوبات قصيرة تستمر من بضع ثوانٍ إلى عدة دقائق.



حساسية زائدة: يمكن أن تؤدي الأنشطة البسيطة، مثل الأكل أو التحدث أو حتى لمس الوجه، إلى تحفيز نوبة الألم.



خدر أو ضعف في الوجه: في بعض الحالات، قد يشعر المريض بتنميل أو ضعف في عضلات الوجه.



تكرار النوبات: الألم قد يأتي ويذهب بشكل مفاجئ، مع فترات راحة بين النوبات، ولكنه قد يصبح مستمرًا في بعض الحالات الشديدة.



أسباب التهاب العصب الثلاثي التوائم