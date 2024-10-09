منها خدر الوجه.. 4 أعراض مزعجة لالتهاب العصب الثلاثي التوائم

أعراض مرض التهاب العصب الثلاثي التوائم
ألم حاد في الوجه: عادة ما يكون الألم شديدًا ويأتي على شكل نوبات قصيرة تستمر من بضع ثوانٍ إلى عدة دقائق.
حساسية زائدة: يمكن أن تؤدي الأنشطة البسيطة، مثل الأكل أو التحدث أو حتى لمس الوجه، إلى تحفيز نوبة الألم.
خدر أو ضعف في الوجه: في بعض الحالات، قد يشعر المريض بتنميل أو ضعف في عضلات الوجه.
تكرار النوبات: الألم قد يأتي ويذهب بشكل مفاجئ، مع فترات راحة بين النوبات، ولكنه قد يصبح مستمرًا في بعض الحالات الشديدة.
أسباب التهاب العصب الثلاثي التوائم
الضغط على العصب الثلاثي التوائم: يحدث المرض غالبًا نتيجة ضغط الأوعية الدموية على العصب الثلاثي التوائم عند دخوله الدماغ، مما يؤدي إلى تلف غلافه الخارجي (المايلين) ويسبب الألم.
أورام أو إصابات دماغية: في بعض الحالات، قد ينتج المرض عن أورام تضغط على العصب، أو عن إصابات في الرأس.
التصلب المتعدد: في بعض الأحيان، يكون مرض العصب الثلاثي التوائم مرتبطًا بمرض التصلب المتعدد، حيث يتم تدمير الغلاف الخارجي للأعصاب.
العدوى الفيروسية: العدوى الناتجة عن فيروس الهربس قد تكون سببًا في بعض حالات التهاب العصب الثلاثي التوائم.
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