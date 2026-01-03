السبت 2026-01-03 05:22 م

من الهاتف إلى التأمل.. عادات تحمي صحتك النفسية

ررلالا
تعبيرية
السبت، 03-01-2026 02:29 م

الوكيل الإخباري-   في ظل تسارع وتيرة الحياة وزيادة الضغوط اليومية، تؤكد أخصائية علم النفس الإرشادي والمعالجة الأسرية أرتشانا سينغال أن الحفاظ على الصحة النفسية لا يتطلب تغييرات جذرية، بل يمكن لعادات يومية بسيطة أن تُحدث فرقًا كبيرًا في التوازن النفسي والمرونة العاطفية.

اضافة اعلان


وتشير سينغال إلى أهمية بدء اليوم بعيدًا عن الشاشات، وتخصيص لحظات للتنفس العميق، والتركيز على إنجاز مهمة واحدة يوميًا لتقليل التوتر وتعزيز الشعور بالإنجاز. كما تنصح بأخذ فترات راحة منتظمة من العمل أمام الكمبيوتر، وممارسة نشاط بدني خفيف كالمشي أو التمدد.


وتشدد على دور التغذية الواعية وشرب الماء، ووضع حدود عاطفية واضحة بين العمل والحياة الشخصية، إضافة إلى التعبير عن المشاعر بدل كبتها. كما توصي بتقليل التعرض للأخبار السلبية ووسائل التواصل الاجتماعي، واختتام اليوم بالتأمل أو الامتنان لتحسين جودة النوم وتعزيز الاستقرار النفسي.

 

ارم نيوز

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تفاصيل جديدة حول اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته

عربي ودولي تفاصيل جديدة حول اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته

إدانات دولية واسعة عقب الضربة الأميركية على فنزويلا

عربي ودولي إدانات دولية واسعة عقب الضربة الأميركية على فنزويلا

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين والوزير الأسبق صالح إرشيدات

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين والوزير الأسبق صالح إرشيدات

سوريا .. الكيان يتوغل مجددًا في ريف القنيطرة

عربي ودولي سوريا .. الكيان يتوغل مجددًا في ريف القنيطرة

بيان صادر عن جامعة الدول العربية

عربي ودولي بيان صادر عن جامعة الدول العربية

ل

أخبار محلية الترخيص المتنقل المسائي في برقش غدا

ل

أخبار محلية مركز تدريب "تجارة إربد" يؤهل ألف شاب للعمل في 2025

ب

أخبار محلية ورشة تدريبية في جرش حول التغير المناخي



 






الأكثر مشاهدة