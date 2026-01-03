من الهاتف إلى التأمل.. عادات تحمي صحتك النفسية

الوكيل الإخباري- في ظل تسارع وتيرة الحياة وزيادة الضغوط اليومية، تؤكد أخصائية علم النفس الإرشادي والمعالجة الأسرية أرتشانا سينغال أن الحفاظ على الصحة النفسية لا يتطلب تغييرات جذرية، بل يمكن لعادات يومية بسيطة أن تُحدث فرقًا كبيرًا في التوازن النفسي والمرونة العاطفية.

وتشير سينغال إلى أهمية بدء اليوم بعيدًا عن الشاشات، وتخصيص لحظات للتنفس العميق، والتركيز على إنجاز مهمة واحدة يوميًا لتقليل التوتر وتعزيز الشعور بالإنجاز. كما تنصح بأخذ فترات راحة منتظمة من العمل أمام الكمبيوتر، وممارسة نشاط بدني خفيف كالمشي أو التمدد.



وتشدد على دور التغذية الواعية وشرب الماء، ووضع حدود عاطفية واضحة بين العمل والحياة الشخصية، إضافة إلى التعبير عن المشاعر بدل كبتها. كما توصي بتقليل التعرض للأخبار السلبية ووسائل التواصل الاجتماعي، واختتام اليوم بالتأمل أو الامتنان لتحسين جودة النوم وتعزيز الاستقرار النفسي.